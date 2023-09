Lionel Messi habló de su paso por el PSG y contestó cuál es su proyecto de vida tras ser campeón del mundo

Este jueves finalmente salió a la luz la entrevista que realizó Migue Granados a Lionel Messi y que se pudo observar por el canal de YouTube y Twitch de “Olga”, en el programa “Soñé que volaba”, conducido por Granados.

Lo cierto es que esta entrevista fue sumamente distendida y el campeón del mundo pudo hablar sin tapujos de diversas circunstancias, entre las cuales recordó su paso por el París Saint Germain, club en el que jugó durante dos años.

La entrevista de Messi en Olga. (Captura)

“Se dio así, la verdad no fue como esperaba pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si bien ahí yo no estaba bien me tocó ser campeón del mundo estando ahí”, comenzó el astro rosarino en su diálogo con Migue Granados para Olga cuando este le preguntó si con el “diario del lunes” le hubiese gustado no pasar por la capital francesa. “Todo pasa por algo y si tenía que ser así...”, afirmó.

Luego habló como fue volver a la ciudad después de haber vencido a Francia en la final y en especial a algunos compañeros de equipo como Kylian Mbappé, entre otros. “La verdad re bien con él y con todos, pero era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y ‘culpa’ nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez”, explicó. Aunque también remarcó: “Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento de los 25 jugadores, pero no pasa nada...”.

Finalmente, el capitán argentino respondió a la pregunta sobre “¿Qué hay después de ser campeón del mundo?” y lo cierto es que no dudó. “Seguir disfrutando, a mi me encanta lo que hago, yo disfruto jugando... Obviamente ahora es de otra manera, por eso también la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa, se vive de otra manera”, explicó.

