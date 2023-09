Migue Granados contó cómo hizo para conseguir la entrevista con Lionel Messi

Migue Granados, en la previa de la emisión de la entrevista, compartió detalles fascinantes sobre cómo logró asegurar una charla con Lionel Messi en su programa de radio vía streaming, Olga.

El conductor explicó que el proceso comenzó con un mensaje de texto a Messi, donde le propuso una charla relajada y divertida. Aunque inicialmente tanteó a través de la prensa y los agentes de Messi, finalmente optó por un enfoque directo.

“Le mandé un mensaje tipo medio, Lucas primero tanteó a su prensa, a Marcelo, que es un divino, un tipo con una energía tremenda que lo maneja hace años y después yo le mandé un mensaje a Lío”, reveló el humorista.

Según Granados, Messi aceptó la propuesta con entusiasmo: “Che, último tiro le digo, dale vamos a hacer una nota linda, una charla copada. Me dice, sí, ya te conozco, vamos a cagarnos de risa, vamos a hablar de giladas. Bueno, dale, la hacemos”.

Granados también mencionó que cuando el agente de Messi confirmó la entrevista, fue un momento emocionante y decisivo para asegurar la entrevista con el mejor futbolista de todos los tiempos.

ANTONELA ROCCUZZO COMENZÓ A SEGUIR A MIGUE GRANADOS:

Luego de grabar la entrevista, Antonela Roccuzzo siguió al humorista Migue Granados en Instagram, actitud que confesó con su clásico humor que le dio miedo: “Anto me empezó a seguir y me dio miedo, viste, porque es como que yo (me tomo) una Andina... y si hay algo que no tengo es códigos”.

Además, bromeó con el look de la esposa de Leo Messi en día de la nota: “Estaba vestida como la Cenicienta a las 6 de la tarde”, admitió.

Leo Messi dio una entrevista para Olga con Migue Granados

DÓNDE VER LA ENTREVISTA DE MESSI EN OLGA:

La entrevista se transmite en vivo en el canal de Twitch y YouTube de “Olga”. Sin embargo, la nota quedará cargada en dichas plataformas para ver on demand.

