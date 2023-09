Lionel Messi confesó si van a tener otro hijo con Antonella: la broma de Granados por el tamaño de su miembro

Lionel Messi participó en una entrevista exclusiva con Migue Granados, presentador del programa de streaming “Olga,” transmitido en el canal de YouTube y Twitch.

La conversación tuvo lugar en Miami, donde Granados viajó junto a su equipo del programa “Soñé que volaba.”

Durante la entrevista, el humorista planteó preguntas inusuales que ofrecieron una visión reveladora de la vida cotidiana del futbolista y su perspectiva del mundo.

Migue Granados: “Se te ve muy feliz, eso dice la gente viste que opinas de Messi como si lo conociera.

Lionel Messi: “Sí, bueno, hay gente que me sigue de toda la vida y ya me conoce, se me nota mucho. Afuera de la cancha, pocos saben lo que hago.”

Messi compartió sus experiencias y rutina diaria, revelando detalles sobre su vida fuera del campo de juego:

Messi: “Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela”, y Migue Granados le preguntó de curioso: “¿Vos te pones el despertador?. Messi: “Sí, todas las noches me lo pongo.”

Granados también indagó sobre la importancia de ser puntual en su vida profesional en Inter Miami.

Migue Granados: “¿Alguien te exige que seas puntual?”

Messi: “Sí, en el club hay horarios. Hay multas y todo. No pasa por la multa, sino por quedar mal con el grupo.”

La entrevista se centró en la vida familiar de Messi, con detalles sobre cómo pasa tiempo con su esposa Antonella y sus hijos. Compartieron anécdotas sobre siestas y sus actividades en casa:

Messi: “Comemos con Antonella solos.”

Migue Granados: “¿Sale un ‘Intrusos’ de vez en cuando?”, bromeó el humorista.

Messi: “No no, dormimos la siesta”

La entrevista de Messi en Olga. (Captura)

Granados también bromeó con Messi sobre cómo logró que sus hijos fueran aceptados en el mismo club en el que entrena:

Migue Granados: “¿Cómo conseguiste que los metan?”

Messi: “En el club nos dijeron que aquí tenemos, que en otro lado va a ser un quilombo. A los tres les encanta jugar”. Pero eligió no decir si “son buenos o no”, por las dudas de que Thiago después lo mire.

Messi explicó cómo sus hijos han crecido rodeados de fútbol desde que nacieron, viendo a su padre en el campo de juego y llenando su casa de pelotas.

Messi confesó si se arrepintió de ir al PSG

La conversación se volvió más seria cuando Granados preguntó sobre la transferencia de Messi al PSG:

Migue Granados: “¿Te hubiera gustado evitar pasar por el PSG?”

Messi: “No, bueno, se dio así. La verdad que no fue como esperaba. Yo siempre digo que las cosas pasan por algo, yo no estaba bien, pero me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo.”

Messi también destacó su buena relación con sus compañeros en el PSG y cómo disfrutó de su tiempo en el club.

“Re bien con Mbappé, con todos. Después era entendible (por los silbidos) estaba en el lugar donde habíamos ganado la final. Fui el único jugador que no obtuvo reconocimiento”, cerró con un palo para el club parisino.

Messi reveló si quiere ser padre una vez más y Migue Granados bromeó con el tamaño del miembro

Luego, Messi y Granados discutieron temas desde la posibilidad de tener más hijos hasta teorías intrigantes sobre el género de los futuros bebés, con respecto al tamaño del miembro del hombre.

Migue Granados: “Ya cerraste la fábrica?”

Lionel Messi: “Y no sé.”

Migue Granados: “No, te van a comer la herencia con todo.”

Lionel Messi: “No estamos en la búsqueda, pero me gustaría.”

Migue Granados: “Para que sea nena tiene que ver con el tamaño. Si el tamaño es exagerado es varón, si sos cortina es nena.”

