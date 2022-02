Ligue 1: El PSG de Messi venció al Rennes y se viene Real Madrid en Champions League

París Saint-Germain le ganó de manera agónica al Rennes en el marco de la fecha 24 de la Ligue 1. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que tuvo a Lionel Messi y a Leandro Paredes como titulares y a Ángel Di María y Mauro Icardi ingresando en el segundo tiempo, ganó 1-0 gracias al gol de Kylian Mbappé a los 93 minutos del partido. En el entretiempo, el PSG se había ido abucheado, pero llega con un triunfo al duelo de octavos de final de Champions League ante Real Madrid, el próximo martes a las 17.

El primer tiempo fue muy disputado. El local no pudo imponer sus individualidades y sucumbió ante una férrea defensa rival, ya que apenas consiguió inquietar al arquero del Rennes. A la visita no le tocó el orgullo tener como objetivo no sufrir en el Parque de los Príncipes y avanzó al arco de enfrente cada vez que pudo, poniendo en aprietos un par de veces a Keylor Navas. Sin embargo, se fueron al descanso sin goles. Los vestidos de blanco agacharon la cabeza ante el abucheo de su hinchada acompañado por banderas en contra de la dirigencia parisina.

La segunda parte no inició mejor a la anterior para PSG, sino que el encuentro se jugó al ritmo que quiso Rennes. Hasta que el peso propio de las figuras del local, con Messi y Mbappé a la cabeza, lograron inclinar de a poco la cancha hacia el arco rival. Primero, un gol anulado al delantero francés. Parecía que el 0-0 sería un hecho, pero una asistencia de la Pulga para el ‘7′ galo a los 93 minutos del partido le dio los tres puntos al líder de la Ligue 1, que pudo frenar los silbidos.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino no convenció en cuanto a rendimiento, pero llegará a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League con una victoria: recibirá este martes a las 17 en el Parque de los Príncipes nada menos que al Real Madrid. La serie será clave para definir la temporada del París.