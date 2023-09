La voz de Luis García, entrenador del Deportivo Maipú:”El tramo final se juega con los dientes apretados”

El entrenador de Deportivo Maipú, Luis García se retiró con sentimientos encontrados de la cancha de Adrogué, donde sus dirigidos empataron con Brown en un gol, luego de estar ganando por la mínima diferencia durante 30 minutos y, a 9 del final, el Tricolor lo igualó. Más allá de ello, el Botellero sumó un valioso punto y dominó buena parte del partido, donde tuvo chances claras de marcar. El Botellero terminó jugando los últimos 25′ del partido con un hombre menos, tras la expulsión de Rodrigo Ramírez.

El alineador del Cruzado, García, igualmente volvió a destacar la gran labor y entrega de sus dirigidos en esta parte del final del torneo Primera Nacional, donde es a todo o nada cada partido debido a la paridad de los tres primeros en la tabla.

En cuanto a la sensación del empate, el entrenador dijo a Radio Trabajadores del Sindicato de Maipú: “Es bronca, bronca, porque creo que hemos sido superiores en líneas generales.Un partido con un primer tiempo muy aburrido, muy parejo para los dos, donde no había situaciones de goles. Y en el segundo tiempo creo que hemos sido superiores. Tuvimos la del gol y esa del remate del Chelo (Macelo Eggel) que dio en el travesaño y dos o tres situaciones de gol que no pudimos definir. Después no fue lo mismo el 11 contra 10 y, más la distracción en el 1 a 1. Son cosas para corregir nosotros. Creo que los chicos han hecho un sacrificio enorme. (Pablo) Moyano fue baja durante la mañana, por la muela y el Tractor (Luciano Paredes) lo hizo muy bien fue su primer partido y termina acalambrado los dos gemelos. Lo importante fue sumar en esta cancha, que es muy difícil y sobre todo seguimos en lo más alto”, aseguró.

Sobre la expulsión del volante Rodrigo Ramírez, el entrenador expresó que lo primero que buscó fue mantener la calma en el equipo: “Hay que mantener la calma en esos casos,porque es una expulsión de la que Rodrigo también tiene que aprender. En definitiva hay que saber jugar con una amarilla (estaba amonestado), él, es el 5 de marca. Tampoco puedo sacar a un jugador sólo porque tiene una amarilla. Tienen que saber jugar con eso. Una experiencia más para este “trajin final” que se juega con los dientes apretados. Me dicen que no fue falta... se habla tanto en contra nuestro que hay que tomarlo de esta manera y seguir aprendiendo”, indicó García.

La lesión de Rubens Sambueza, creativo y figura indiscutible del Cruzado, le permitieron a Marcelo Eggel, ingresar en su lugar y demostrar que está a la altura. Además, en los últimos dos partidos ha hecho estrellar el balón contra los palos. Hoy, frente a Brown, Chelo, cuando el Cruzado ganaba 1 a 0, hizo estremecer el travesaño de un pelotazo. El DT elogió a hoy 10 maipucino: “Es fundamental que Chelo esté en este nivel, el gol se le va a terminar dando y esperamos que sea en los momentos más decisivos. Por ya hizo estrellar dos o tres pelotas en los palos. Si hoy hubiese entrado esa pelota hubiéramos liquidado el partido. Acá lo importante es el gran nivel y la confianza que tiene el equipo en esta recta final sobre Chelo. Sabemos que Sambu (Sambueza) está con esa lesión y la está tratando de llevar adelante, por lo tanto, tener estos grandes cambios hoy por hoy en el once inicial, me dan tranquilidad de cara al final del campeonato”, manifestó el DT.