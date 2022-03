La voz de Equi Fernández, una de las joyas de Boca: “A veces, hay que salir para sumar experiencia”

La superpoblación de nombres en Boca generó la salida de algunos juveniles en el último mercado de pases como Ezequiel “Equi” Fernández que emigró a Tigre y comenzó a desplegar su talento en el Matador. Tan es el nivel que sostiene que en el Xeneize analizan volver a tenerlo antes de tiempo y el futbolista explicó por qué optó salir del club que lo vio debutar.

“El Mundo Boca es muy grande, y muchas veces no es tan fácil como parece o como dicen. Uno llega a cierta a edad que siente capaz, que ya no se siente un pibe, sino con ganas de mostrarse que está para sumar con Primera. Pero a veces, como me pasó a mí con muchos compañeros por delante, hay que salir de los flashes de Boca para sumar experiencia. Y luego volver, si toca, con más experiencia y estar listo”, destacó sobre una decisión que tomó para volver más maduro al club donde jugó tres encuentros.

#EquiFernandez "El MundoBoca es muy grande y no es tan fácil. Un pibe llega a una cierta edad y tiene ganas de demostrar y llegar a primera. A veces hay que salir un poco y tomar experiencia para volver preparado" @radiolared pic.twitter.com/Djbu3SXkJ8 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 8, 2022

Fernández se fue a préstamo por un año al conjunto que ascendió esta temporada con una cláusula para regresar a mitad de año a Boca y el nivel que mostró en cuatro partidos de la Copa Liga Profesional con un total de 226 minutos disputados superó las expectativas. En diálogo con Radio La Red, profundizó en su llegada a Victoria: “A pesar de los años, uno piensa como profesional. Cuando me llegó concreto lo de Tigre lo pensé bastante rápido, tenía la mente en poder lograr mi salida y se pudo dar. Pero mientras tanto seguía entrenando a morir en Boca. Sentía que me podía servir para mi carrera”.

#EquiFernandez s/lo sucedido con Almendra y Varela.

"Me da un poco de lástima por ellos por la situación que están viviendo. Lo que pasó lo tienen que tomar para aprender todo el plantel. No solo se pueden equivocar los chicos, también le puede pasar a los grandes” @radiolared pic.twitter.com/MX2ncQm9a1 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 9, 2022

Equi Fernández opinó sobre lo sucedido con Agustín Almendra y Alan Varela

“Me da un poco de lástima por ellos, por la situación que están viviendo. Lo que pasó lo tienen que tomar para aprender todo el plantel. No solo se pueden equivocar los chicos, también le puede pasar a los grandes”, afirmó Equi sobre la situación de Agustín Almendra, quien quedó apartado por un cruce con Sebastián Battaglia, y Alan Varela.

Si bien el joven volante incluyó ambos casos en su misma respuesta, vale destacar que lo ocurrido con Almendra había sido más grave. El propio Darío Benedetto dijo que “era irremediable”, mientras que lo de Varela “podía llegar a tener remedio porque es chico y había que seguir aconsejándolo”.

Tal es así que, Alan fue indultado por el entrenador este martes y volvió a entrenar con la Primera, luego de diez días haciéndolo con la Reserva. Agustín, por su parte, sigue relegado.