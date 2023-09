La nueya joya argentina nació en Brasil, juega en Inglaterra y fue convocado para la Sub 17

La Selección Argentina sigue trabajando a fondo en el departamento de scouting para captar futbolistas con raíces argentinas y que pueden ser futuras estrellas.

En ese trabajo exhaustivo surgieron nombres como Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), Nico Paz (Real Madrid), Valentín y Franco Carboni (Inter de Italia) que ya tuvieron su chance en las diferentes selecciones juveniles.

Pero ahora hay otro nombre que fue convocado por Diego Placente para una nueva semana de entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con vistas al Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre: Felipe Rodríguez-Gentile, conocido como Felipinho, un joven de 16 años nacido en Brasil pero de padres argentinos, que juega en el Preston North End de Inglaterra.

Su nombre comenzó a sonar fuerte en varios clubes importantes del fútbol inglés después de un contundente 6-1 del Sub 18 de su equipo, sobre Rotherham United, donde se despachó con nada más y nada menos que cinco goles. Para colmo, en ese momento ya acumulaba 18 tantos en sus anteriores 10 partidos. Por este motivo, no pareció ser una sorpresa que desde The Sun aseguren que Manchester United, Manchester City, Tottenham y Newcastle lo siguen de cerca. También tuvo una prueba en Liverpool, pero la pandemia de Covid-19 llegó justo, obligó a cerrar las instalaciones de los clubes y perdió la oportunidad.

En ese momento entró en acción Juan Martín Tassi, encargado de la oficina de scouting de Argentina en Europa, que se contactó con la familia del delantero: “Nos contactó, nosotros estábamos en Argentina porque habíamos vuelto por el fin de año. Es un pibe súper amable que quería saber más de Felipe. Tuvimos una videollamada con él y le contamos todo. Le mandamos videos, información, estadísticas y demás. A partir de ahí, lo sigue, hablamos, lo vino a ver a un partido contra Luton en la FA Cup”, contó Fernando, su padre.

El Mundial Sub 17 se juega en menos de dos meses y los dirigidos por Placente buscarán confirmar lo bueno que mostraron en el Sudamericano que tuvo como figura al “Diablito” Echeverri (River) y por eso quieren contar con este chico de apenas 16 años: “Felipe nació en Brasil, tiene la nacionalidad argentina por nosotros y la española también porque me la hice yo. Se generó una buena onda con los argentinos por redes para que juegue en la Selección, le mandan mensajes todo el tiempo. Su sueño es jugar para Argentina”, cuenta su papá.

El que también fue convocado fue Gianluca Prestianni, una de las grandes apariciones del fútbol argentino. El joven de 17 años, surgido de las inferiores de Vélez, ya acumula más de 30 partidos en Primera División y llamó la atención de grandes equipos de Europa, entre ellos un serio interés de Benfica. El atacante que no había sido convocado para el Sudamericano Sub-17, ahora aparece en la lista de Placente, como preparación de cara al Mundial de Indonesia.