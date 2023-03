La increíble reacción del arquero de Curazao tras recibir la camiseta de Messi: “No me voy a sacar esta camiseta nunca más”

En la noche del martes se vivió una jornada histórica para el fútbol argentino, ya que en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la Selección Argentina vapuleó a Curazao por 7 a 0 y Lionel Messituvo una actuación estelar.

El astro rosarino celebró su gol 100 con La Albiceleste y convirtió luego dos más en un encuentro donde también anotaron los futbolistas Nicolás González, Enzo Fernández, Ángel Di María y Gonzálo Montiel.

Por su parte, los futbolistas de Curazao un tanto decepcionados por el mal rendimiento de su equipo, encontraron consuelo al saludar a Lionel Messi, el mejor jugador del mundo. Lo cierto es que la jornada resultó inolvidable para el arquero Eloy Room, quien sufrió el poderío de la ofensiva Albiceleste, pero que también tuvo su recompensa al obtener un regalo único.

Lo cierto es que de la visita, él fue el deportista más feliz terminó la noche, ya que ni bien finalizó el encuentro intercambió su camiseta con la de Leo.

Eloy Room intercambio su camiseta con la de Messi

La reacción de Eloy Room al obtener la camiseta de Messi

Una vez finalizado el partido amistoso, Eloy Room fue abordado por las cámaras de TyC Sports y manifestó su alegría de poder hacerse con la camiseta que Messi había utilizado durante el partido. “Para mí es un sueño hecho realidad. Todo el mundo es fan de Messi y yo jugué contra él”, dijo el arquero caribeño.

“Fue un partido duro. Me hizo algunos goles, pero también tapé algunos buenos tiros suyos. Después del partido él también me dijo eso, que había tenido buenas atajadas, y eso significa mucho para mí. Tengo que guardarlas a todas en Youtube. No me voy a sacar esta camiseta nunca más, ni para dormir”, agregó entre risas en el idioma inglés.

Tras la entrevista, Eloy se trasladó a su cuenta de Instagram para inmortalizar el momento en redes sociales:“Los sueños se vuelven realidad”, sentenció el portero del Columbus Crew SC de la Major League Soccer de Estados Unidos.