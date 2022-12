La FIFA tomó una dura decisión con Mateu Lahoz, el cuestionado árbitro de Argentina- Países Bajos

Luego de los incidentes en el partido de Argentina - Países Bajos en cuartos de final, la FIFA desplazó al árbitro español Antonio Mateu Lahoz del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. La organización dispuso que el referí no continúe en el torneo.

Al finalizar el partido, tanto los jugadores de Países Bajos como los de Argentina, pusieron las quejas hacía Mateu Lahoz, lo que llevó a que la FIFA analice la situación y tomara este tipo de decisión.

De acuerdo con los datos estadísticos entregados por la propia FIFA, Lahoz se convirtió en el árbitro con más tarjetas amarillas exhibidas en un encuentro. En total amonestó a 14 jugadores.

En total se contabilizaron 48 infracciones, 30 de los holandeses y 18 de la Scaloneta.

Frente a esa situación, el árbitro español fue acusado de no encauzar con autoridad las discusiones y grescas de los protagonistas de ambos conjuntos en el campo de juego. Los dos equipos denunciaron provocaciones que caldearon el ambiente tanto durante el partido como en los minutos posteriores.

Mateu Lahoz discute con Messi. (AP).

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, fue uno de los que más se quejó. “No quiero hablar del árbitro porque te sancionan. No podés decir lo que pensás... pero la FIFA tiene que rever esto. No puede ponerlo en una instancia así [al árbitro]. No puede ser que el árbitro no esté a la altura”.