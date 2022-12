Nery Pumpido, campeón del mundo con Maradona en el ‘86, elogió a Scaloni: “su gran mérito es haber armado un grupo unido”

Msheireb Downtown, Doha. Son las 11 de la mañana, y bajo el espléndido “Árbol de los Sueños” que la Conmebol inauguró durante la Copa del Mundo en Qatar, el que habla con un puñado de medios presentes es nada menos que Nery Alberto Pumpido (65 años), un especialista en ganar títulos internacionales. El ex arquero de Unión de Santa Fe y River Plate, entre otros equipos, ostenta el récord de haber sido doble campeón mundial en 1986, con Argentina en el Mundial de México y con River Plate a nivel clubes. en Japón ante el Steaua de Bucarest Además, ese mismo año se coronó con el Millonario en el torneo doméstico y en la Copa Libertadores de América, un título que luego también ganó como entrenador de Olimpia de Paraguay, en 2002.

Es la tercera jornada sin partidos desde que comenzó el Mundial. Por eso, la FIFA aprovechó para organizar un homenaje a Pelé. Lo llamativo e insólito del caso es que no apareció ninguna figura de la selección brasileña. Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo y Kaká, presentes a lo largo de toda la Copa del Mundo en Qatar, estaban invitados especialmente al evento, pero no concurrieron.

El que sí lo hizo fue el excapitán de la Selección Argentina y uno de los máximos ídolos del Inter, Javier Adelmar “Pupi” Zanetti, quien aprovechó para brindar unas sentidas palabras sobre Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, quien a los 82 años se encuentra en mal estado de salud. “O Rei” padece de cáncer y se encuentra internado en una clínica de San Pablo desde el 29 de noviembre pasado para una reevaluación de tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon que le fue detectado el año pasado.

Desde septiembre del año pasado, Pumpido cumple el rol de Secretario General y Director de Desarrollo de la Conmebol. Pero lo que quizá muchos no recuerdan es que tuvo un fugaz paso como entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba hace diez años. Fue en 2012, cuando el Expreso se clasificó por segunda vez para disputar la Copa Libertadores de América. Sin embargo, la experiencia del ex arquero al mando del Bodeguero no fue para nada positiva: dirigió 15 partidos entre el Clausura y el certamen continental, con un saldo de apenas 2 triunfos, 8 empates y 5 derrotas.

Al término del homenaje, Nery atendió la requisitoria de los medios y posteriormente atendió en exclusiva a Los Andes.

Nery Alberto Pumpido dialogando con los medios en el homenaje a Pelé en la Casa de la Conmebol en Doha.

-Nery, ¿qué te pareció este homenaje que le hizo la Conmebol a Pelé, justo en un momento tan delicado de salud?

-Lo que hace Conmebol es muy bueno porque desde hace mucho tiempo reconoce a aquellos futbolistas que hicieron grande al fútbol sudamericano, a los que llevaron al continente al más alto nivel mundial. La otra vez fue para Diego (Maradona) y hoy era el turno de Pelé, uno de los más grandes de la historia del fútbol y, como dijo el presidente Alejandro Domínguez, donde se inició la inspiración de todo el mundo. La idea era hacerlo con su presencia, pero no se pudo dar. Todos esperamos que se recupere pronto y lo podamos seguir disfrutando. Nosotros tenemos que defender nuestras raíces y volver un poco a lo nuestro. Ojalá se le dé el título a la Argentina y que el fútbol vuelva a levantar la Copa del Mundo después de 20 años porque gran parte de la historia del fútbol mundial nació en Sudamérica.

-¿Creés que la Selección Argentina está para ser campeón?

-Está muy bien, he tenido confianza desde el principio en este equipo y sigo creyendo que puede llegar a la final. Y bueno, falta un partido más para llegar a ese duelo final que todas las selecciones que clasificaron para el Mundial quieren jugar.

-¿Estamos en presencia del Messi más maradoniano de todos?

-No. Messi está jugando de manera extraordinaria. Pero Diego era una cosa y Messi es otra. Son los dos más grandes y hay que disfrutar del placer que significa que los dos mejores jugadores del mundo sean nuestros.

-Igualmente, es como que esta versión de Messi más líder de grupo encaja mucho mejor. ¿No te parece?

-Es que siempre tuvo ese liderazgo. Hay una confusión muy grande en el fútbol, se cree que los de carácter y los guapos son los que pegan patadas. Pero no. Tener carácter es pedir siempre la pelota y tener huevo para agarrar la pelota cuando las papas queman. Y Messi lo ha hecho siempre.

-¿Cuál es tu mirada de técnico con respecto a Scaloni?

-A Scaloni lo apoyé de entrada, siempre. Su gran mérito ha sido algo que la Selección Argentina necesitaba desde hace mucho y que hoy es prioridad para ganar un Mundial: formar el grupo. Porque hoy no tenés tiempo de trabajo, hoy no sos Director Técnico, sino seleccionador, que es muy distinto. Por eso cualquiera no puede dirigir a la Selección y Scaloni venía con una experiencia de haber estado ocho años en una selección.

-¿Cómo ves a Croacia?

-Croacia es un buen equipo como creo que lo son los otros tres que llegan a esta instancia de semifinales, por algo llegan. Han sido inteligentes en su juego y tal vez distintos a los que han quedado afuera. Ha quedado un poco en el olvido el tema de la tenencia de la pelota y el patrón es ser más frontal y darle más ritmo y virtuosidad al fútbol, que lo hemos perdido un poco y eso es lo que tienen estos cuatro equipos.

-¿Cómo se explica lo de Marruecos?

-Bilardo lo dijo hace muchos años y se está cumpliendo. Los equipos africanos cada vez juegan mejor porque conservan la técnica y el potrero. Pero además tienen jugadores en los mejores equipos del mundo. Me parece bárbaro lo de Marruecos porque es un equipo que supo manejar los tiempos del juego, respetó a cada uno de sus rivales y creyó en sus fuerzas.

-Es una Copa del Mundo con buen nivel en los arqueros, ¿te ha gustado algún otro?

-Bono, el de Marruecos, viene haciendo un campeonato bárbaro. Ha sido determinante.

Argentina se medirá ante Croacia por un lugar en la gran final del Mundial de Qatar. (AP)

-Otra actuación fenomenal de “Dibu” Martínez, ¿cómo lo viste?

-Bien, para eso están los arqueros, para aparecer en los momentos clave y Dibu siempre lo ha hecho.

-¿Te sorprendió la eliminación de Brasil?

--Sí, por supuesto. Creo que a todos nos sorprendió. Pero el análisis que hago es que los equipos que regalaron un tiempo lamentablemente quedaron afuera. En el Mundial no podés regalar ni un segundo, porque es así: te quedás afuera.

-A Portugal le pasó lo mismo...

-Sí, pero también me remonto a Uruguay y a Ecuador, que son los otros dos equipos sudamericanos. Hemos regalado tiempo y eso no puede ser, hay que buscar siempre ganar el partido, y creo que Brasil ha pagado un poco eso. Fijate que en el segundo tiempo, cuando fue a buscarlo, generó seis o siete situaciones claras de gol.

-¿A Francia la notás igual de fuerte que hace cuatro años?

-No sé si igual de fuerte, pero sí más práctico y veloz. El partido de Francia de anoche fue muy parejo, podría haber sido para cualquiera de los dos. No sé qué hubiese pasado si Kane no fallaba ese segundo penal.

-¿Te decepcionó algún equipo en esta Copa del Mundo?

-Alemania, sinceramente pensé que iba a ser diferente su rendimiento. Pero un amigo alemán, a quien no voy a nombrar por una cuestión de respeto y códigos, me había anticipado antes del Mundial que no estaban bien como equipo y que no iban a clasificar. La verdad es que acertó.

Nery Pumpido dirigió a Godoy Cruz en 2012. Aquí, en plena charla con "Tito" Ramírez. No le fue bien y se fue a los tres meses.

-¿Qué recuerdos tenés de la provincia de Mendoza?

-En lo personal, muy buenos. En lo futbolístico las cosas no salieron como queríamos y nos tuvimos que ir al poco tiempo de haber iniciado el proceso. Pero siempre le voy a estar agradecido a la Comisión Directiva de Godoy Cruz por haber confiado en mí en un momento muy importante para ellos, como era jugar la Copa Libertadores de América. Por eso aprovecho también para mandarles un cordial saludo.

Después de “atajar” todas y cada una de las preguntas, Nery dio mediavuelta y se marchó. Una combi lo esperaba a unos metros para llevarlo a otra reunión organizada por la Conmebol. La esperanza y la ilusión se notaron en cada una de sus respuestas. Es la misma que tenemos todos los argentinos en este momento...