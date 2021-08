La drástica definición de Menotti sobre el Barcelona: “No me interesará sin Messi”

La salida de Lionel Messi del Barcelona aún sigue repercutiendo en los argentinos. Tal es así, que César Luis Menotti se pronunció al respecto en los últimos días, cuando el astro oficializó su pase a PSG. El Director General de las Selecciones Nacional no se guardó elogios para con el argentino, y apuntó contra Barcelona.

En diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, el ex entrenador opinó respecto a la decisión de Lionel de dejar la institución que lo acogió por 21 años: “Es una decisión de él, que tenía la libertad de hacerlo, porque no tenía un contrato firmado que cumplir, como ocurre en otras ocasiones que tenes que esperar para que un club te venda. Lógicamente que se notó la tristeza por abandonar un lugar que lo vio nacer, porque Messi en el fútbol es mas Catalán que Rosarino, seguro que le costó mucho irse, pero a mí me deja tranquilo que él tuvo la oportunidad de elegir donde querer ir. Después si se equivocó o no, pero esta decisión la tomó él, es porque esta convencido. Se va de un lugar donde ganó todo, es muy querido, pero es una decisión personal”.

A su vez, agregó sobre cómo ve el futuro del club sin su figura: “Los clubes siguen insistiendo. A los clubes los sostiene la relación con la gente. Los jugadores pasan, lo van a sufrir y extrañar. El Barcelona tendrá que demostrar que el Barcelona sigue siendo el Barcelona, porque Messi seguro que seguirá siendo Messi, lo que no sé es si el Barcelona podrá lograr lo que logró con Messi. Eso será una cuestión de análisis de ellos. Son instituciones que están por encima de las instituciones. A mí, lo que mas me preocupa es que Messi sea feliz. Y si se equivoca, la felicidad hace menos daños cuando la decisión la tomas vos. Acá decidió todo él. Va a extrañar todo de Barcelona, pero seguramente que estará feliz cuando vuelva a jugar. Va a competir en un equipo donde tiene muchos amigos argentinos. Neymar es amigo de él”.

Con respecto a quien va a ser su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, Monetti opinó: “Tiene experiencia y conoce el lugar donde esta. Pochettino lo va a ayudar mucho a Messi en su relación. Desde el idioma lo va ayudar: pueden hablar Pochettino y Messi y el resto de los jugadores no se enteran. Le va a venir muy bien a Leo, que el técnico sea argentino y hablen el mismo idioma. Además, te digo, nunca me imaginé que Messi se podría ir del Barcelona, pero lo que sí sospechaba que todo se estaba dilatando”.

Finalmente, compartió el dolor que le causó la salida de Messi del Barca: “Me dio mucha tristeza en el momento. Muchas veces es difícil mudarte de un barrio a otro, imagínate de Barcelona a París. Es una emoción válida, pero la decisión la tomó él. Messi fortifica y deja un estilo de juego en Barcelona. Ha dejado la ilusión en muchos chicos que sueñan ser como él. Deja una enseñanza del juego, de la relación con la pelota, que es entrañable”.