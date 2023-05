La contundente declaración de Carlos Alcaraz sobre el presente de Independiente: “Por mí que se vayan a la B”

El presente de Independiente no deja indiferente a nadie, ya que propios y ajenos opinan del mal momento futbolístico e institucional del Rojo, quien tuvo que recurrir al influencer Santi Maratea para llevar a cabo una colecta que recaude más de 20 millones de dólares con el objetivo de pagar todas las deudas del club.

Uno de los que rompió el silencio y dio su opinión al respecto fue el ex jugador de Racing, Carlos Alcaraz, quien se desempeña en el Southampton del fútbol inglés. Al ser consultado por el medio D Sport sobre la actualidad del club vecino, el volante expresó de forma contundente: “No voy a mentir. Si es por mí, que Independiente se vaya a la B. No es un problema mío y la verdad no me molestaría que se vayan. Sus deudas o sus problemas no es algo que me incumban”, declaró.

Carlos Alcaraz puso el 1-0 ante Aldosivi por los cuartos de final de la Copa LPF.

De todas formas, Alcaraz también se centro en el presente del club de su vida, Racing y elogió a Fernando Gago: “A Gago le agradecería por lo que me enseñó y por el trato que siempre tuvo conmigo. Le diría que siga yendo a entrenar con la misma intensidad como lo hizo desde el primer día”.

El presente de Alcaraz en la Premier League con el Southampton

Si bien Carlos Alcaraz se desempeña en la que para muchos es la mejor liga del mundo, lo cierto es que sus declaraciones sobre Independiente no pasaron desapercibidas debido a que su club actual, el Southampton, marcha último en la tabla de posiciones. Sobre este presente en Inglaterra, el futbolista opinó: “Con Gago teníamos un ritmo fuerte, que por ahí no se nota tanto la diferencia, pero lo que más me cuesta es el idioma, no puedo comunicarme bien con mis compañeros”.

“Jugar acá es un sueño muy grande. Hoy estamos en un mal momento, pero tenemos chances de quedarnos en la Premier”, cerró acerca del final del torneo que se le viene al equipo, que está buscando evitar el descenso a toda costa, a falta de cuatro fechas para el final del torneo.