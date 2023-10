Juegos Panamericanos 2023: Argentina, medalla plateada en racquetball por equipos femeninos

Otra medalla para Argentina en los Juegos Panamericanos 2023. María José Vargas y Natalia Méndez obtuvieron la presea plateada tras perder la final ante México por 2-1 en la prueba de racquetball por equipos femeninos.

María José Vargas 🇦🇷 y Natalia Méndez 🇦🇷 se quedaron con la medalla plateada 🥈 en racquetball. Cayeron ante México 🇲🇽 en la final de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. pic.twitter.com/G8AVSoIbaO — VarskySports (@VarskySports) October 26, 2023

Vargas ganó el primer partido 3-0, Méndez perdió el segundo 3-0 y en dobles cayeron también 3-0 frente a Monserrat Mejía, Alexandra Herrera y Paola Langorio.

¡LAS CHICAS DEL RÁCQUETBALL SE QUEDARON CON LA MEDALLA PLATEADA!



La dupla argentina compuesta por Natalia Méndez y María José Vargas cayó en la final ante las mexicanas Mejía y Herrera y se hicieron poseedoras de la medalla plateada. Una más para la delegación nacional. pic.twitter.com/bhawIWWJfu — TyC Sports (@TyCSports) October 26, 2023

“No tengo consuelo, se me niega esa medalla dorada que la vengo buscando hace mucho tiempo. Soy alérgica al oro. Estoy un poco frustrada con las plateadas. Merecía la dorada. Pienso que juego igual que todas, depende el día. Tengo el talento, no sé por qué no se me da en la última. Ojalá pueda seguir jugando”, declaró Vargas en un mano a mano con TyC Sports.

De todos modos, Vargas, quien al igual que Méndez nació en Bolivia pero están nacionalizadas argentinas, cerró una gran actuación y logró en Santiago 2023 cuatro medallas: tres de plata y una de bronce.

