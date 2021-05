Juan Román Riquelme: “El triunfo es merecido, ellos no patearon al arco”

Juan Román Riquelme habló tras la clasificación de Boca a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional y resaltó el trabajo de sus jugadores.

“El triunfo es merecido. Ellos no patearon al arco. El arquero nuestro no atajó. Lo que queremos es jugar mejor, pero el clásico se gana. Necesitábamos ganar el mano a mano y lo hicimos. No tengo dudas de que tenemos el mejor equipo del país. Ganamos dos campeonatos merecidamente. Es el tercer clásico que jugamos y nos está costando definir el partido después de hacer un gol”, aseguró Riquelme.

Sobre el futuro, Román “chapeó” y aseguró que hablará con los jugadores y les dejará un mensaje: “Nuestros jugadores tienen que saber que están a dos partidos de algo histórico: lograr tres títulos consecutivos por primera vez en nuestra historia”.

El vicepresidente de Boca resaltó el triunfo de su equipo en el Superclásico. / Clarín Clarín

Uno de los méritos de esta conducción de Boca fue la aparición de los tres juveniles que son titulares en el medio: Varela, Medina y Almendra y Riquelme hizo referencia: “Este semestre era una buena oportunidad para ver a los de inferiores, tomarlo con calma, saber que íbamos a jugar varios partidos mal porque se deben acomodar al primer equipo. Ahora a mitad de año veremos de incorporar en los puestos que creemos necesario reforzar”.

Sobre el futuro, Román aseguró que sigue soñando con la posibilidad de contar con Edinson Cavani para el próximo torneo: “Yo creo que el año que viene Cavani va a estar con nosotros. Sigo hablando con él. En diciembre me dijo que tenía muchas ganas de venir. Le dije que lo único que teníamos para ofrecerle de distinto es que nuestra cancha se mueve cuando está llena”, aseguró.