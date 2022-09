Juan Martín González, el mendocino sensación de Los Pumas: “Esto es un sueño y no quiero soltarlo”

Nacido el 14 de noviembre del 2000, el mendocino Juan Martín González supo desde siempre que quería ser rugbier. Se lo hizo saber a su papá Guillermo en un vuelo de regreso tras presenciar una victoria albiceleste ante Irlanda, por los cuartos de final del Mundial Inglaterra 2015. “Papá, quiero dedicarme al rugby”, dicen que dijo.

Ahora, este forward de 1,91 metros, velocidad supersónica y determinación a prueba de obstáculos, es una realidad en el seleccionado mayor argentino. Con sus destacados tries ante los seleccionados de Australia y Nueva Zelanda, el mendocino se convirtió en la sensación del equipo comandado por el australiano Michael Cheika.

“Todo esto es un sueño. Me parece que se me dio. Ahora quiero agarrarlo y no soltarlo. Se dio todo muy rápido, pero tengo que ir paso a paso”, declaró tras la caída ante Australia, 41-26, en tierras mendocinas, donde cobró protagonismo tras marcar un try. “Fue algo tremendo, estuvo muy lindo, pero es un try nada más. Lamentablemente no sirvió para ganar”, confió.

Y unos días después, como para confirmar su enorme presente, apareció en todo su esplendor en suelo maorí, para marcar un nuevo try, ese que derivó en el primer triunfo argentino como visitante de los All Blacks, 25-18.

#ArgentinaTambienJuega por @auroraradiofm 91.3



🎙️ Juan Martín González, jugador de #lospumas



"Que vayas caminando y te pidan una foto es algo a lo que no le acostumbro"



"Si veo el partido nuevamente es para analizar lo que tengo que mejorar" pic.twitter.com/OjfGl3oaTz — Aurora FM 91.3 (@auroraradiofm) September 9, 2022

El mendocino llegó a Los Pumas en julio del año pasado, para reemplazar a Tomás Lezana, quien sufrió una dura lesión en la rodilla. Antes, ya había mostrado su habilidad y velocidad en seleccionados juveniles y en Jaguares XV. “Talento emergente”, lo llamaron entonces. Mario Ledesma, por entonces head coach de Los Pumas, lo convocó sin dudarlo. De ahí a su contratación por parte del London Irish, de la Premiership, hubo un paso.

Y su debut en Los Pumas no pudo ser mejor. Apenas tres minutos le bastaron para dejar su nombre anotado en la historia grande del seleccionado nacional al anotar en el in-goal rumano, para coronar una gran incursión ofensiva de Santiago Cordero y afirmar el triunfo argentino.

🎙️ Juan Martín González, jugador de #lospumas



"La victoria contra Nueva Zelanda fue tremenda"



"La victoria y la derrota nos enseñó a tener la bara lo más alta posible para ganar siempre"



"La derrota nos dejó una enseñanza y muchas cosas para mejorar" — Aurora FM 91.3 (@auroraradiofm) September 9, 2022

Sin embargo, su explosión llegó de la mano del arribo del head coach australiano, Michael Cheika. A tal punto llegó su incidencia que, pese a la derrota en suelo mendocino, González realizó números extraordinarios: 12 tackles efectivos, dos pelotas recuperadas, un line-out robado y cinco propios capturados. “Un fuera de serie”, como lo describen los especialistas.

¿Un momento determinante en su vida? A los 16 años, cuando Lucas Borges lo convocó al seleccionado juvenil de Seven que se preparaba para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, luego de verlo en Juegos Evita. “Jugar Seven me ayudó muchísimo”, explicaría unos años después. “Me dio las herramientas que hoy uso. Me formó en las destrezas y en la parte física”, completó.

A horas de un nuevo test match frente a Sudáfrica, actual campeón del mundo, González dialogó con Los Andes sobre su presente, la racha de tries y lo que imagina para el duelo del sábado, desde las 16.10, en cancha de Independiente de Avellaneda, en el marco de la quinta y penúltima fecha del torneo Rugby Championship.

- ¿Cómo ha sido este proceso bajo el mando de Cheika?

- Creo que ha sido muy bueno, muy positivo. Estamos contentos por como venimos entrenando y mejorando en el día a día.

- Desde lo colectivo se ve un crecimiento marcado del equipo, ¿cómo lo analizan ustedes y cómo han sido las concentraciones y los entrenamientos?

- Como te digo, creo que el proceso ha sido muy bueno y hemos mejorado en el día a día. Creo que hemos mejorado mucho en los entrenamientos y los partidos.

- En lo personal, has demostrado un crecimiento deportivo, marcado tries importantes y manteniéndote en las convocatorias, ventana a ventana…

- Es algo que se me ha dado; solo he tenido que apoyarlos. Es gracias al equipo esto. Ellos hacen que todo esto sea más fácil.

- Uno imagina que el objetivo primordial que tenés es el Mundial del año próximo, ¿Te ves dentro de la lista hoy?

- La verdad es que no pienso en eso, sino en el día a día, en las próximas convocatorias. Trato de vivir el presente, para luego estar en esa lista definitiva.

- ¿Es el mejor momento de tu carrera? La racha de tries así parece marcarlo...

- Sí, creo que lo está pasando es muy bueno. Obviamente, trato de ser el jugador que busco, creciendo y desarrollándome en cada entrenamiento o partido.

- ¿Cuánto contribuyó a tu crecimiento el haber jugado en los Seven?

- El Seven me sirvió para desarrollarme física y técnicamente. Me dio las herramientas que hoy uso. Ese Seven de 2018 me vino muy bien para aprender cómo era el sistema. Estoy muy agradecido de haber vivido eso.

- ¿Qué viene para tu carrera profesional?

- Lo que viene después de Los Pumas es retornar a mi club, London Irish, para jugar la Premiership. Ojalá tengamos una buena temporada. Estoy muy motivado y muy contento con el club.

- Si tuvieras que relatarme brevemente tu vida deportiva, ¿cómo sería ese recorrido?

- Empecé de muy chico jugando en Maristas. Pasé por varios seleccionados juveniles, provinciales y nacionales. Y después me toco disputar los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Luego, ese año, jugué el Mundial Juvenil y eso me llevó a jugar en Los Pumas. Tras ese paso en el seleccionado, llegaría mi primera experiencia profesional afuera, en el London Irish y luego los Jaguares XV. Esta última experiencia fue muy buena y me ayudó muchísimo.

- Los deportistas profesionales a diario conviven con la fama y los flashes, ¿cómo se hace para transitar este momento con los pies sobre la tierra?

- La verdad es que me considero una persona bastante tímida. No me gusta mucho eso. No es que trato de esconderme, pero no es importante en mi vida. No lo dejo de lado, pero me concentro mucho más en otras cosas.

- Se viene una nueva ventana ante Sudáfrica, ¿cómo pueden darse estos dos próximos partidos?

- Creo que pueden ser dos partidos increíbles. Es uno de los mejores equipos del mundo y nos permitirá seguir creciendo. Serán muy buenos partidos.