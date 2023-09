Juan Elordi, pieza clave de Independiente: “Vamos por ese partido final que todos soñamos”

Juan Manuel Elordi, el Pipa como todos lo llaman, es uno de los jugadores que ha mantenido la regularidad de juego en Independiente Rivadavia. El lateral izquierdo de los Azules es una de las apuestas defensivas que inspiran confianza, no solo al equipo, sino al cuerpo técnico, además, de ser uno de los goleadores del conjunto del Parque.

El extremo, Matías Reali regresará al once titular de Independiente esta noche frente a Estudiantes. Foto:José Gutierrez / Los Andes

Este sábado, desde las 21, Independiente enfrentará en Caseros a Estudiantes de Buenos Aires, encuentro en el que buscará recuperarse de la dura derrota sufrida, el domingo pasado, frente a Brown de Adrogué, por 2 a 0. Derrota que significó la peor producción del equipo dirigido por Alfredo Berti, en condición de local.

El Pipa, antes de viajar, dialogó con diario Los Andes y, sostuvo que ya dieron vuelta la página de la caída en el Gargantini que generó algunos momentos de bronca: “La verdad que el partido de los otros días no nos gustó y nos fuimos bastante caliente por nuestro rendimiento. No pudimos hacer nuestro juego y, el planteo que ellos hicieron, les salió bien y a nosotros no nos salió nada. No se puede jugar bien todos los partidos. Tuvimos que recomponernos enseguida, porque todavía falta y estamos cerca del objetivo. Ahora pensando en los 5 partidos que quedan, sacar la mayor cantidad de puntos y lograr ese primer puesto que nos lleve a la final”, aseguró el jugador nacido en Saladillo, provincia de Buenos Aires y que se formó en las inferiores de Racing Club.

Independiente Rivadavia quiere ganar y no perderle pisada al líder, Chacarita ni al Cruzado. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Elordi, quien es el barbero del plantel del Parque, al consultarlo si el entrenador Alfredo Berti mostró algún tipo de fastidio por el resultado destacó que: “Alfredo reconoció que no habíamos tenido un buen partido, que no jugamos bien y que a la vez ellos tuvieron un buen partido, que fue parejo y que no nos pasaron por arriba, donde hubo pocas llegadas de los dos lados. Brown se encontró con el gol de pelota parada y a nosotros nos costó entrarles. Pero también, sabemos que si nosotros queremos salir campeones no podemos permitirnos tener un partido de bajo rendimiento. Alfredo siempre es muy reflexivo y no es de enojarse con nosotros. Pero todo eso ya pasó”, comentó Elordi.

Respecto al encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires y las ausencias en el plantel titular, señaló: “Trabajamos bien durante la semana y también recuperamos algunos jugadores que estaban lesionados, es muy bueno contar con la mayoría del plantel. Estamos muy bien para el partido frente a Estudiantes”, señaló y en cuanto a lo personal cerró: “Estoy bien física y mentalmente, preparado para luchar estas cinco finales que nos quedan y buscar que se nos dé, ese partido final que soñamos y todos queremos”, aseguró el Pipa Elordi.