Joel Romero y Tati Mercado corrieron en Aragón

Este fin de semana comenzó la temporada 2021 del WorldSSP 300 la categoría de menor cilindrada que acompaña al WorldSBK y donde hubo presencia argentina. El mendocino, Joel Romero, que viene de correr en el Superbike Argentino en años anteriores, debutó en la división internacional con una Kawasaki del equipo SMW Racing.

El sábado se disputó la primera carrera donde terminó en el puesto 34. La competencia solo tuvo 9 giros con triunfo del español Adrián Huertas, mientras que el podio lo completaron Booth-Amos y Okaya. “Ttuve una mala largada, lo cual traté de ir acortando la distancia con el pelotón de adelante toda la carrera, además tuvimos un problema con las marchas. Pero para redondear el día terminamos con un buen tiempo”, contó Joel.

El domingo se corrió la segunda carrera pero el mendocino debió desertar rápidamente tras un toque en la primera vuelta. “Hice una buena largada pero cuando intentaba avanzar posiciones hubo un choque adelante mío y no lo pude esquivar. Intenté levantar la moto pero el manillar estaba roto así que no pude terminar la prueba. Una pena porque estaba con confianza después del Warm Up pero las carreras son así”, expresó el mendocino.

La próxima cita para el WorldSSP 300 será en el Circuito Marco Simoncelli de Misano del 11 al 13 de junio.

Tati Mercado ganó cuatro puestos en WorldSBK

El piloto argentino pudo progresar en el clasificador en la segunda carrera que disputó la categoría en el circuito de Alcañiz. La lucha por el triunfo fue muy intensa hasta el final. Rea punteaba pero de a poco se le acercó Gerloff que en la zona de la chicana a 16 vueltas del final intentó pasarlo al campeón del mundo por adentro y se tocaron. Esa situación provocó la caída del piloto de Yamaha, el retraso de Rea, mientras que Toprak Razgatlioglu aprovechó la situación y tomó el liderazgo.

Finalmente, Scott Redding se quedó con el triunfo. Segundo terminó Jonathan Rea y el podio lo completó Álex Lowes. En tanto, Tati Mercado vio la bandera a cuadros en el lugar 18 en una carrera donde pudo ganar 4 posiciones.

La próxima fecha del WorldSBK se disputará el fin de semana del 29 y 30 de mayo en Estoril, Portugal.