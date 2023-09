Insólito: el periodista Fernando Niembro pidió cambiar el reglamento por el gol en posición adelantada que le anularon a Racing Club

En la transmisión del choque entre Godoy Cruz y Racing, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, el experimentado periodista, Fernando Niembro tuvo un blooper que lo dejó muy expuesto.

La jugada en cuestión ocurrió sobre el final del segundo tiempo, que le permitía a Racing dar vuelta el partido y ponerse 2-1 tras el gol de Gabriel Rojas. Sin embargo, el VAR decidió anular el tanto ya que en el comienzo de la jugada, Gabriel Hauche tenía un pie adelantado.

Lejos de estar de acuerdo con la decisión del árbitro, Niembro cuestionó que se cobre offside por una jugada tan finita: “Noooo, pero cobrar estos offsides... No, no no, yo no estoy de acuerdo. El reglamento dira que sí, que bueno...”.

Este comentario de Niembro sorprendió hasta su propio compañero, Federico Bulos, que tuvo que salir a cortar el tema y decirle que se trataba de una cuestión reglamentaria.

Al comentarista pareció no importarle mucho la aclaración de su compañero y pidió cambiar el reglamento.

La conversación completa de Fernando Niembro y Federico Bulos

Federico Bulos: -¿Será la posición de Hauche cuando arrancó la jugada? Lo anuló, eh. A ver Hauche. Ahí, ahí, el pie derecho de Hauche.

Fernando Niembro: -Noooo, pero cobrar estos offsides... No, no no, yo no estoy de acuerdo. El reglamento dirá que sí, que bueno...

Federico Bulos: -Bueno, pero esta adelantado Fer...

Fernando Niembro: -Bueno, pero a ver... Nos ponemos de acuerdo. Hauche tiene la intención de llegar a la pelota, no está esperando allí con una vela.

Federico Bulos: -Entonces hay que cambiar el reglamento.

Fernando Niembro: -Bueno, para mí hay que cambiarlo.