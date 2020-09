Inolvidable: Hoy, se cumplen 8 años del eterno sello: “Salí de ahí... Maravilla”

El 15 de septiembre no es un día más para la historia de México: en la noche de 1810, los locales se levantaron contra las autoridades del Virreinato de la Nueva España en lo que terminaría en la independencia del país norteamericano. Con ese peso a sus espaldas salió al ring Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda, catalogado por muchos como el más grande de la historia. Del otro lado estaba Sergio Martínez. Maravilla no cargaba con toda esa presión histórica, sino con el aliento de un pueblo que se prendió al boxeo como hacía más de una década que no sucedía.

Y el quilmeño fue una auténtica maravilla. Desde el primero hasta el 11° round dominó a placer. Le dio para que tenga y guarde al mexicano. Estaba en juego el título mediano CMB, el que Sergio había logrado frente a Kelly Pavlik y defendido contra Paul Williams, y no iba a permitir que se le escapara lo que tanto le había costado conseguir. Hasta que llegó el último asalto...

Con su soberbia (bien entendida) y calidad, Maravilla no bajó la marcha y en los últimos tres minutos fue por la frutilla del postre. Pero a falta de 1′ 20′' para el cierre de un combate que había ganado sin posibilidad de robo, Chávez Jr. lo conectó y lo tiró. Rápidamente Martínez se levantó. Pero si bien la lógica indicaba que dejara pasar el tiempo buscando distancia, su corazón marcó otra cosa.

Después de haberse parado como pudo, el campeón mundial entró en otro intercambio de golpes. Quedaban 1′ 3′' cuando Walter Nelson, comentarista de TyC Sports, lanzó la ya tradicional frase: “Salí de ahí, Maravilla”. Sergio bancó de pie lo que quedaba y se retuvo el cinturón.

Si bien ya había ganado títulos y alcanzado la gloria, ese día tocó el cielo con las manos. El 15 de septiembre de 2012, Martínez trascendió las fronteras del boxeo para convertirse en Maravilla. Luego llegaría la victoria vs. Martin Murray en Vélez y la dolorosa derrota contra Miguel Cotto.

Con un intervalo de seis años, el ex campeón está de vuelta: un primer triunfo en agosto lo motivó para seguir con su carrera. A los 45 años no quiere saber nada con “salí de ahí, Maravilla”...