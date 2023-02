Independiente Rivadavia no pudo como visitante y cayó en Chaco

Independiente Rivadavia comenzó con todo su participación en la Primera Nacional 2023, con un resonante triunfo 2-1 frente a Aldosivi, en Mar del Plata, pero en esta ocasión no pudo estirar su racha positiva ante Chaco For Ever.

El elenco de Ever Demaldé cayó como visitante 2-1 en el estadio ‘Juan Alberto García’. Los goles fueron marcados por Emanuel Díaz (a los 63 minutos) y Lucas Fernández (a los 80). Por su parte, el gol para Independiente Rivadavia fue marcado por Braian Sánchez (a los 90).

Independiente Rivadavia cayó 2-1 ante Chaco For Ever

En la próxima fecha, Chaco For Ever se medirá con Aldosivi, mientras que Independiente Rivadavia tendrá como rival a Mitre de Santiago del Estero.

Independiente Rivadavia cayó 2-1 ante Chaco For Ever

Minuto a minuto y estadísticas