El remodelado estadio de Independiente Rivadavia: La Catedral, el teatro del sueño Azul

Independiente Rivadavia quiere una vuelta de página a su historia deportiva en este 2023 en todos los aspectos. La primera ya se puso en marcha con un gran triunfo del renovado equipo Azul frente a Aldosivi en Mar del Plata, por la primera fecha del torneo de Primera Nacional. El segundo partido de los dirigidos por Ever Demaldé será este domingo en el norte argentino frente a Chaco For Ever. Esto en cuanto a lo netamente deportivo, que ha mostrado un excelente perfil futbolístico del plantel alineado por el entrenador nacido en el Este mendocino, Junín.

Digamos que desea comenzar a caminar hacia aquello que desde hace 16 años transita y sueña; el ascenso a la Primera División, hoy Liga Profesional.

Un sueño que de alguna manera quiere acompañar con lo estétito, lo estructural. Por lo tanto, se han realizado algunos reacondicionamientos en el estadio Bautista Gargantini, desde la llegada a la presidencia del club del empresario, Daniel Vila. Y, se han emprendido algunas reformas en la cancha del Parque. Más conocida como la “Catedral” del fútbol mendocino. Aunque la remodelación del Gargantini tiene un sueño y un proyecto mucho más ambicioso de construcción y reubicación de las instalaciones, algo mucho más futurista, y que fue presentado el año pasado por el arquitecto Luis Pujol.

El sueño de un estadio muy moderno, en que incluirá un miniestadio en la sede social y hasta un shopping.

Pero hoy, la Catedral solo ha tenido importantes refacciones, las que se pusieron en marcha hace algunas semanas y que estarán concluídas de cara al debut de los Azules de locales, que se producirá el domingo 26 de febrero cuando enfrente a Club Mitre (SdE) desde las 20.30

Hasta el momento las refacciones que se han realizado, son en la platea techada que ha sido mejorada en todo sentido, incluyendo pintura, asientos nuevos, etc. Y se realizaron arreglos en los baños tanto de dama como de caballero.

También se cambió el alambrado que da a la tribuna popular Sur, donde se ubica la hinchada, y se bajó 70 centímetros.

Además, se ha optimizado la iluminación, dado que se cambiaron las anteriores luces por led en todas las torres de la cancha. Un lujo para jugar de noche especialmente.

Otro trabajo importante en las obras realizadas es el reacondicionamiento del acceso a los túneles, por el que ingresan al campo de juego los jugadores tanto locales como visitantes.

Pero, sin lugar a dudas, donde más se ha trabajado es sobre el campo de juego del Bautista Gargantini. Que lucirá de manera espléndida en el partido debut, tras el resembrado que se logró satisfactoriamente. Algo que, lo transforma en uno de los mejores canchas del fútbol local y del interior del país. Como plus, se puso en funcionamiento nuevamente, la “Posada Azul”, orgullo leproso. Aún restan concluir algunas mejoras, pero la mayoría está prácticamente finalizada en la mítica Catedral del Parque San Martín. Independiente sueña en grande.

La Lepra lanza una campaña masiva de socios

Desde que asumió Daniel Vila como nuevo presidente de Independiente Rivadavia, el club tiene un objetivo muy claro más allá de los resultados deportivos y el ascenso a la Liga Profesional: recuperar la familia y aumentar la masa societaría. Tiene como meta, convertirse en club de fútbol de Mendoza con mayor cantidad de socios. ¿Cómo se hace socio el hincha de la Lepra? A través de la app Acces Fan o ingresando a la web csir.accessfan.ar. En la plataforma, hay que ingresar a la opción “Quiero ser socio”. Luego, se podrá gestionar todo: pago cuota, entradas, beneficios, etc.