Independiente Rivadavia, bajo la lupa del DT Martín Cicotello

Como anticipando lo que será una de las modalidades en el próximo torneo, Martín Cicotello, entrenador de Independiente Rivadavia, ofreció una conferencia de prensa en la previa al último partido de la Copa de la Liga, ante Vélez Sarsfield, el próximo lunes desde las 20.00, en el estadio Bautista Gargantini.

El alineador azul elige adoptar como modalidad de trabajo la conferencia de prensa en la previa de cada compromiso, donde próximamente comenzarán a participar jugadores y se realizará una práctica a puertas abiertas para la prensa.

En la ocasión, Ciccotello habló del deseo de llegar a cumplir su contrato en febrero del año próximo: “Si eso ocurriese, querrá decir que pudimos dejar a Independiente en Primera. Pero como soy bastante cortoplacista, por lo tanto, prefiero enfocarme en Vélez”, deslizó.

Franco Di Santo, segundo en la fila, es uno de los jugadores que no continuará bajo la conducción de Cicotello. / Gentileza.

El técnico no aseguró que Matías Reali esté presente el lunes en el once titular para enfrentar a los de Liniers, ni quienes continuarán junto al plantel en el próximo torneo. Fue cauto y respetuoso.

Frente al Fortín, Cicotello encuentra una buena oportunidad para conseguir el primer triunfo en la máxima división. “Es un partido importante para nosotros y buscaremos reivindicar un poco lo que se hizo el último partido acá, como local. Son todas finales, sin importar tanto el rival para nosotros”, expresó el DT.

- ¿Lo ves a Matías Reali como titular el próximo lunes?

- Matías ha entrenado por primera vez con el grupo e hizo un complemento físico. Estuvo cuatro días y medio trabajando con los kinesiólogos. Su mejoría ha sido notable, pero estamos en vías de evaluar si puede estar en el partido. Lo de hoy (por ayer) fue muy positivo y favorable, porque no solo pudo realizar algunos de los trabajos con el grupo, sino que no sintió dolor en el trabajo físico que realizó. Vamos por buen camino.

-Teniendo en cuenta lo comprometido y difícil que será para el equipo la segunda parte del año, ¿ya tienen en mente quienes continuarán y que posiciones reforzar?

- Empezamos a programar la segunda parte del año, lo que involucra un montón de factores. Sin duda el armado del plantel es uno de ellos. Estamos trabajando un poco contra reloj también, junto con nuestro manager Sebastián Peratta y con la dirigencia, para tratar de tener un plantel lo más competitivo posible. Estamos evaluando los jugadores que tenemos y las posibilidades que tendremos para incorporar. Pero todo va a pasar por las decisiones que se tomen entre las tres partes: cuerpo técnico, dirigencia y Sebastián. Estamos en un momento de evaluación, trabajando día a día en eso y en otras cosas también. Por eso te digo que es uno de los factores a tener en cuenta de cara a la segunda parte del año, que será muy exigente para todos.

Independiente, en la última fecha del torneo, buscará saldar su deuda con la hincha Azul, con un triunfo. El aguante al equipo ha sido notable en todo el campeonato, pese al bajo rendimiento que tuvo el equipo.

- Bajo tu conducción, Independiente Rivadavia cierra su primera temporada en la Copa de la Liga Profesional; ¿Cómo evalúas estos meses, cuál es su objetivo y cómo se han sentido en este tiempo en el club?

-Sé que es un desafío importante, un proceso que tomé con un plantel armado, en el cual nosotros lo que intentamos es tratar de potenciar al máximo lo que tenemos. Me siento con mucha confianza y este proceso me genera un compromiso muy grande. Entiendo que todavía no hemos obtenido los resultados que pretendíamos. Los dos partidos del local arrancamos poniéndonos en ventaja y no lo pudimos sostener. Tenemos que corregir en ese aspecto, pero estoy bien, con mucha fuerza, trabajando día a día. Mi objetivo es llegar al final del contrato, que es en febrero del año que viene. Si conseguimos eso, significará que pudimos dejar a Independiente Rivadavia en Primera División. Pero bueno, para eso falta mucho tiempo. Soy bastante cortoplacista en los pensamientos, por lo tanto ahora tengo a Vélez en la cabeza. Después habrá tiempo de hablar y de pensar. Seguramente tenemos muchas cosas que mejorar y estamos trabajando para eso.

- Pensando en lo que viene, ¿Qué puestos consideras que necesita mejorar y cubrir el equipo y que jugadores no continuarán?

- Eso por ahora me lo guardo para mí, porque tengo hecha una evaluación del plantel. Seguramente, hay lugares en el once que necesitamos reforzar, pero sería poco ético hablar de eso ahora. Nosotros tenemos que tratar de ayudar a que nuestros futbolistas rindan de la mejor manera posible y es lo que estamos buscando. Para el mercado de pases habrá tiempo para hablar. Eso llegará más adelante.

Sobre el once titular...

“Más o menos tengo una idea de cuál va a ser el equipo, pero todavía no se lo confirmé a los jugadores. Considero que no habrá muchos cambios desde lo último que planteamos en Córdoba, pero bueno, siempre algún ajuste se puede realizar de acuerdo a las virtudes y los defectos del rival”, cerró el entrenador.