Despiden al Mono Burgos tras su comentario discriminatorio en TV sobre Lamine Yamal: qué dijo

Movistar Plus+ decidió rescindir su colaboración con Germán ‘El Mono’ Burgos después de su desafortunado comentario sobre Lamine Yamal durante la transmisión del partido entre PSG y Barcelona.

Durante el programa especial Noche de Champions, Burgos generó polémica al hacer un comentario que fue considerado inapropiado por la audiencia y los clubes.

En el momento en que Susana Guasch elogiaba las habilidades de Yamal, Burgos dijo: “Y si no le va bien termina en un semáforo. El fútbol es como la vida”, lo que desencadenó una ola de críticas en las redes sociales.

La decisión de Movistar Plus+ con el Mono Burgos

En un comunicado oficial, Movistar Plus+ anunció la decisión de poner fin a la colaboración con Burgos, citando su código interno de conducta que prohíbe cualquier comportamiento discriminatorio.

El comunicado afirmaba: “En cumplimiento del código interno de conducta de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio, la plataforma ha tomado medidas tras el episodio vivido anoche, donde uno de sus colaboradores vertió comentarios inadecuados sobre el jugador Lamine Yamal”.

Además de rescindir la colaboración con Burgos de inmediato, Movistar Plus+ también anunció que tomará medidas disciplinarias contra los presentadores del programa donde se realizaron los comentarios, incluida Susana Guasch.

El comentario de Burgos no solo generó polémica en las redes sociales, sino que también tuvo repercusiones en el partido. Tanto el Barcelona como el PSG, junto con la UEFA, decidieron no conceder entrevistas a Movistar Plus+ como resultado del incidente.

Germán Burgos.

Ricardo Sierra, periodista y comentarista del canal, transmitió esta información en antena, disculpándose públicamente en nombre del canal.

Tras el partido, Germán ‘El Mono’ Burgos se disculpó públicamente por sus palabras, asegurando que no fue su intención herir a nadie y que solo intentaba hacer un comentario humorístico sobre las habilidades de Yamal.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, Burgos reiteró que su comentario no tuvo ninguna connotación étnica ni social, y lamentó cualquier ofensa que haya causado.