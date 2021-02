El Mono Burgos comparó a Bielsa con el Gral. José de San Martín: “Tuvo que irse afuera del país para ser reconocido”

Es muy difícil encontrar comentarios negativos hacia Marcelo Bielsa de parte de algún jugador que haya sido dirigido por el Loco. Germán Mono Burgos lo ratificó al repartir elogios para el DT del Leeds United, a quien comparó nada menos que con el General José de San Martín.

“A Bielsa lo compararía con San Martín. No tengo dudas. Tuvo que irse afuera del país para ser reconocido. Hay muchas similitudes. En sus inicios tuvo muchos problemas, pero después demostró que su trabajo valía. Hoy es reconocido a nivel mundial”, sentenció Burgos.

En declaraciones al programa Súper Deportivo de Radio Villa Trinidad, el Mono, quien se prepara para hacer su primera experiencia como entrenador, continuó tirándole flores a Bielsa. “Es un creador de entrenadores, empezando por el Tata Martino. Bielsa es la universidad de entrenador. Las de Bielsa son genialidades mas que locuras. Hoy nosotros estamos trabajando ejercicios que hacíamos con él en el 2000”, continuó.

La anécdota de Burgos con Bielsa en la Selección

Burgos, de 51 años, fue dirigido por Bielsa en el seleccionado argentino e integró el plantel que disputó el Mundial de Corea-Japón, en 2002. Esa experiencia no fue para nada buena. Argentina quedó eliminada en primera ronda tras empatar con Suecia y fue la frustración más grande de los últimos años.

“Después de la eliminación paso algo raro en ese vestuario. Marcelo cuando termina una competencia sea en clubes o en selecciones hace una reunión final en el vestuario. Bielsa siempre busca realizar un tercer tiempo, como en el rugby, pero sin la gaseosa y comida. Justamente, después del partido con Suecia, intentó hacer ese encuentro con los jugadores, pero no pudo, quiso hablar y se largó a llorar. Yo me levanté, fui a abrazarlo a él y al profe Bonini y me fui. Después la reunión no se hizo; estábamos todos tan tristes, que era imposible. A mí me salió abrazarlo, porque uno reconoce su honestidad”, recordó Burgos.

Por otra parte, el histórico ladero del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid rememoró una anécdota con Bielsa: “Me acuerdo un día que estábamos practicando tiros libres. Estaban Verón, Batistuta, Gallardo y Aimar. Nosotros poníamos la barrera de hierro. Ellos pateaban y la metían. No me daban tiempo para moverme. Corríamos la barrera y seguían haciéndome goles. Yo le decía: ‘Buena, muchachos’, eran todos goles. De repente, se me aparece Bielsa y me dice: ‘Escuche Germán, porque no intenta hacer algo mas que agrandarle el ego a sus compañeros, je’. ¡Tenía razón! que quería que le conteste. Claro, yo les decía ¡Buena Bati! ¡Grande Bruja! ja ja. Esa respuesta fue una genialidad, te deja sin palabras”, cerró.