Increíble: un rival le bateó el brazo por error y conmocionó a la MLB por su grave fractura

Un nuevo lesionado se suma a la lista de quienes tuvieron que suspender su actuación en la temporada de la MLB. Wilson Contreras, catcher de los Cardinals de San Luis, sufrió una espeluznante fractura en su brazo izquierdo durante el encuentro frente a New York Mets que conmocionó a toda la MLB 2024. En este caso, el venezolano fue lastimado por un swing del beisbolista rival, Julio Daniel Martínez, y, desafortunadamente, impactó en el brazo de Contreras. Seis semanas son las estimadas para la recuperación, ya que deberá someterse a una operación.

This Wilson Contreras injury looks brutal 🫣 pic.twitter.com/l4XOtslHon — El Parlay (@elparlay_) May 8, 2024

Ahora mismo me duele bastante, pero estoy muy molesto por ausentarme”, expresó el jugador y evidenció la gravedad del golpe tras su declaración. “Este es el mayor dolor que he pasado, sin duda. Supe de inmediato que estaba en una mala situación y luego, cuando me senté en el suelo, me entumecí. Sabía que algo no estaba bien”, confesó.

Martínez se sintió afligido por la situación que provocó; es que el contacto del bate con el receptor fue directo y el impacto fue muy evidente. “Le pegué a la carne. Sentí como si hubiera golpeado la carne”, comentó el cubano, apenado por lo ocurrido. El momento de la lesión lo mostró a Wilson retorcido de dolor, y dejó una imagen sensible para todos los presentes en el partido.

