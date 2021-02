Imperdible: Kun Agüero, de la interrupción de Benjamín con la camiseta de Boca al elogio a Francescoli y su cariño por River

Sergio Agüero estaba compartiendo una transmisión de Twitch con el streamer español Ibai Llanos cuando su hijo Benjamín los interrumpió mientras tenía puesta una camiseta de Boca, equipo del que el nieto de Diego Maradona es hincha.

“No se saca nunca esta camiseta. Decile, algo, bolu...”, tiró el Kun, a lo que Ibai le contestó: “¡Muy buena camiseta, Benjamín! ¿A ti te gusta, Kun?”, le consultó, suponiendo la respuesta: “Y, no...”, aseguró el delantero y el streamer español no aguantó la risa. Aunque no le agrade al futbolista surgido de Independiente, el hijo que tuvo junto a Gianinna Maradona contó con la influencia de su familia materna a la hora de elegir el club de sus amores.

LA ADMIRACIÓN POR ENZO FRANCESCOLI Y SU CARIÑO POR RIVER

Agüero charló un buen rato con Ibai, y otro tema que tocó fue su infancia. “Cuando había tiro libre para River, yo me quedaba quietito esperando que patee Francescoli y sea gol”, recordó con admiración el Kun.

“De chico me gustaba Enzo porque mi viejo es de River, y el único ídolo, el mejor jugador del equipo era él”, siguió el delantero del Manchester City. E Ibai no tardó en preguntarle a quién elegiría entre el Xeneize y el Millonario, a lo que Agüero contestó: “Al principio quería que gane River, pero ahora me da igual”.