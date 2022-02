Ibai Llanos confesó ser hincha de Boca Juniors y que por eso rechazó una propuesta de River

El español Ibai Llanos es un famoso influencer y streamer que saltó a la fama de muchos en entrevistas con Lionel Messi o el “Kun” Aguero. En una reciente charla confesó ser hincha de Boca Juniors y haber rechazado una propuesta de River Plate.

Cada vez que el famoso streamer concreta una entrevista obtiene mucha repercusión por los dichos y comportamientos de sus invitados, pero esta vez la estrella fue él. En una charla con Gerard Piqué declaró que el equipo xeneixe ganó su pasión en 2021 debido a los cánticos de la hinchada.

Otra de las razones que llevaron a Ibai a inclinarse por el “azul y oro” fue una charla que tuvo con uno de los grandes ídolos del club: Carlos Tévez. Además en plena charla dió un detalle aún más polémico: “Hasta dónde llega la lealtad. Un día yo rechazé una cosa con River Plate, que tu sabes perfectamente, por el tema de Boca Juniors. Esto la gente no lo sabrá. Mucha gente me dice desde Argentina que en su día puse algo de River; me gustaría ver a la gente de Boca rechazando dinero de algo de River. Yo lo hice”.

Los demás seguidores de Boca Juniors y fanáticos del influencer tomaron la oportunidad para declararlo como “orgullo xeneixe” y viralizar en las redes sociales un recorte de la entrevista. No pasó mucho tiempo para que los hinchas millonarios comentaran dichos posteos recordando que, en la previa a la final de Madrid, Ibai vaticinó que ganaría el equipo de Gallardo.