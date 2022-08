Historia de una pasión: el mendocino que atesora los álbumes de los últimos ocho Mundiales

Ser coleccionista está visto como un pasatiempo, pero realmente se trata de una pasión que tiene que superar varios prejuicios, sobre todo cuando los que se juntan a disfrutar son adultos.

Esta es la historia de Maxi Algañaraz, uno de los tantos coleccionistas de figuritas que hay en Mendoza. Tiene 28 años y lleva 25 coleccionando figuritas, casi toda una vida. Está casado con Melina y “su orgullo” es que tiene todos los álbumes completos, desde el Mundial Italia 90 y algunos de Copas América.

Esta pasión la heredó de su papá, Facundo, quien también juntaba figuritas, pero no de fútbol sino del Reino Animal: “No guardo nada de eso porque antes, cuando llenabas el álbum, lo cambiabas por un premio. Me acuerdo que la tarántula era la difícil”, contó desde el comedor de su casa de Las Heras.

Maximiliano Algañaraz, coleccionista de figuritas de los Mundiales. / José Gutiérrez - Los Andes

El álbum más antiguo que tiene es el del Mundial Italia 1990… pero hay una cuenta que no cierra: Maxi nació en 1994, con el Mundial de Estados Unidos, otro álbum que no pudo juntar porque tenía meses de vida, pero sin embargo los tiene y llenos: “Es que encontré a una persona que vendía el de 1990 a un precio muy accesible y me tiré de cabeza, lo mismo pasó con el de USA 94″.

Esto muestra a las claras que no sólo es el hecho de comprar las figuritas y sentarse a pegarlas o cambiarlas, sino también de tener álbumes icónicos, aunque los haya completado otra persona.

“Cuando empecé a coleccionar figuritas, mis viejos (María y Facundo) me daban plata para la merienda y yo me la guardaba, o los vueltos de los mandados, para comprar las figuritas. En época de Mundial comía poco en la escuela, jaja”, cuenta el pícaro Maxi.

Este mendocino coleccionista, muestra orgulloso la enorme caja donde tiene los álbumes y confiesa que además tiene ediciones especiales que mandó a pedir como la edición brasileña, tapa dura, del Mundial 2014: “De este Mundial llené tres álbumes porque trabajo frente a un supermercado y fue el primero que compré con mi plata”, confiesa. Y tiene uno de los pocos álbumes tapa dura de Rusia 2018 porque no llegaban a Argentina y lo mandó a pedir. Sí, toda una pasión.

Maximiliano Algañaraz tiene los álbumes completos de los últimos 8 Mundiales. / José Gutiérrez - Los Andes

Maxi y “La Taberna de los álbumes”

Maxi pertenece al grupo llamado “La Taberna de los álbumes” donde se ayudan a completarlos: “Esto es importante decirlo, no es una competencia, entre nosotros nos ayudamos a que todos tengan completo el álbum, por eso cuando a alguno le falta una figurita lo ayudamos a conseguirla o se la regalamos”.

Este grupo, junto a otros cientos de mendocinos, se comenzará a juntar desde el primer sábado de septiembre en la Plaza Independencia de Ciudad a intercambiar las figuritas: “Este viernes nos confirmaron que vuelven los intercambios presenciales”, contó.

Pero hay un detalle: ¡Maxi todavía no tiene el álbum del Mundial Qatar 2022 y todavía no compró sus figuritas! En ese sentido, el coleccionista confió: “Hay tiempo, antes era más impaciente, ahora hay tiempo para comprar”.

Según sus propias estadísticas, en esta edición de las figuritas del Mundial Qatar 2022 no hay difíciles, pero tiene una teoría: “Panini saca dos tandas, en la primera será bastante complicado conseguir a Messi, pero en la segunda tanda va a salir más seguido. Si comprás dentro de un mes, seguro que te toca. En el Mundial 2018 una de las más complicadas era conseguir a Diego Maradona, en versión leyenda, pero en la segunda tanda me tocó cuatro veces”.

Durante la entrevista con Los Andes golpearon la puerta y apareció su amigo Asiel, otro coleccionista que contó que metió una inversión de 4 mil pesos (más de 25 paquetes) ¡y le tocó Messi! Y se lo fue a mostrar: “Dicen que por la figurita de Messi están pidiendo 80 mil pesos, pero a una chica le tocó y le ofrecieron varias cosas, entre ellas un Fiat 600 y un terreno”, detalló el amigo de Maxi.

Asiel también es coleccionista desde hace años y nos contó su historia: “Yo empecé en el Mundial 2014, que lo llené, también el de la Copa del Mundo 2018 y ahora vamos por éste”.

Está claro que la pasión de los coleccionistas es criticada, pero en el caso de Maxi tiene a su esposa que ya le dio un aviso: “Melisa ya me dijo que me gaste lo que quiera en figuritas, que ella después va a hacer un gasto del mismo valor, jajaja”.

“Por el momento junto figuritas por la pasión de juntar, después veremos qué se puede hacer con todo esto”, cerró Maxi.

Maximiliano, con las de Diego Maradona y Lionel Messi. Dos joyas. José Gutiérrez - Los Andes

Los prejuicios de la colección de figuritas

La sociedad muchas veces estigmatiza a las personas que no entran desde su “regla”, por eso está mal visto que los adultos tengan la pasión de coleccionar figuritas y álbumes de los Mundiales, pero para Maxi eso no es un obstáculo: “El tema del prejuicio es real, hace unos años era complicado juntarse a cambiar figuritas sin que te miren raro y hasta te decían que hasta cierta edad la tenías que juntar. Hace unos años un señor de 75 años estaba estaba cambiando figuritas con nosotros y estaba feliz. Eso es lo importante”, sentenció.

El fútbol no es todo

La pasión de los coleccionistas es indescriptible y no se limita a una actividad, por eso Maxi también muestra con orgullo otras reliquias.

No sólo colecciona figuritas de fútbol, sino que tiene otras pasiones: “Tengo colecciones completas de álbumes de Dragon Ball Z. con tazos y todo, Pokemon y cosas raras como tazos metálicos de Bob Esponja. Es una inversión increíble”, aseguró.