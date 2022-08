Alejandro Ruiz, el mendocino con más suerte: compró figuritas del Mundial y le tocaron tres de Messi

Hay personas con suerte y luego está Alejandro Ruiz. El joven de 30 años, sumergido en una fiebre futbolística, decidió comprar el álbum del Mundial de Qatar 2022. El jueves se dirigió a un reconocido supermercado y compró un “lote” de 40 paquetes de figuritas. Primero, abrió 20. En ellas no descubrió nada trascendental. Luego ocurrió algo inesperado.

Antes de la sorpresa, que sería el sueño para cualquier coleccionista futbolero, Alejandro se encontraba trabajando desde casa para Movistar, todo su equipo permanece en Buenos Aires por lo que la jornada pasó entre llamadas y reuniones. Todavía le quedaban otros 20 paquetes por abrir.

Comenzó, uno por uno. Pasaban los retratos de futbolistas de diferentes nacionalidades, todos de primer nivel y que sin duda representarán de la mejor manera a sus respectivos países. Sin embargo, la mirada de Alejandro estaba puesta solo en uno: Lionel Messi, el capitán argentino.

Que te toque una figura del astro, es suerte. Ahora que te toquen tres, sin duda es un milagro futbolístico y Ruiz lo vivió en carne propia. “Empecé a abrir los últimos 20 paquetes. Fui abriendo y me tocó un Messi, dije ´listo me voy a dormir feliz´. Después me tocó otro y dije ´doblemente feliz´. Hasta que salió el tercero y dije: ya está”, comenta Alejandro entre risas a Los Andes.

A Alejandro le tocaron tres figuritas de Messi. / Foto: Alejandro

“Si bien es la figurita normal que va en el álbum (no es la dorada), hay gente que le cuesta mucho conseguirla y no es fácil. No es imposible, pero es raro que salgan tres en tan pocos paquetes. De hecho, yo conozco gente que ha comprado más de 100 paquetes y no le ha tocado Messi. Y ahora me tocaron tres veces a mi”, señala entusiasmado Ruiz.

Alejandro es Licenciado en Comunicación Social y profesor en Coderhouse. Mantiene muy activas sus redes sociales y fue precisamente allí donde se mostró con el álbum del mundial y las tres figuritas del 10. Inmediatamente las imágenes se viralizaron y los familiares del joven comenzaron a llenarlo de mensajes.

Una de las preguntas que seguramente le hicieron fue: “¿Qué tenés pensado hacer con las otras dos figuritas?” Ante este interrogante, Alejandro explicó que “una va para el álbum, otra me la voy a dejar guardadita sin pegar y la última tengo un amigo que es muy fanático de Messi y se la voy a dar a él. Ayer cuando le conté incluso me la quiso comprar”.

El joven comenta que es coleccionista, entre otras cosas, de cartas de estrategia. No fue hasta el Mundial del 2018 que empezó a interesarse por las figuritas de fútbol: “No me llamaban la atención, lo cual es raro porque me encanta el fútbol, soy fanático de River, pero digamos que desde el Mundial pasado ya empecé y el de este año lo voy a completar si o si”, señala.

Está cerca, ya cuenta con 500 figuritas. Se necesitan un total de 670 para completarlo. Es por esto que Alejandro comenzará a cambiar las que tiene repetidas (menos las de Messi, claro) este fin de semana o la semana entrante para completarlo definitivamente.

Alejandro tiene más de 500 figuritas, le faltan solo 100 para completar el álbum / Foto: Alejandro

Mayor fiebre mundialista que otros años

Alejandro refleja el entusiasmo que viven cientos de jóvenes de cara al próximo torneo mundial. Este quizás surja de una mayor fe en el equipo de Scaloni. “Tengo mucha esperanza en esta Selección. Hay una idea clara, hay un grupo unido. El DT le pudo dar una identidad de juego, lo cual es muy importante. Además, logró romper una racha negativa sin títulos ganándole a Brasil en el Maracaná y a Italia en Europa”.

“Hay mucha ilusión. Esta siempre la tenemos porque somos argentinos pero ahora es mayor justamente por la idea de juego, la identidad, el compromiso y la comunión con la gente. No te digo que vamos a salir campeones del mundo (eso no se dice) pero estamos entre los grandes candidatos. No tenemos quizás las estrellas que teníamos antes, pero ahora hay un equipo”, afirma Ruiz.

¿Maradona o Messi?

Fue la pregunta que le realizó este medio a Alejandro. Ahora, quien escribe, fue el que se encontró con una sorpresa: una historia inédita que involucra al autor del “Gol del Siglo”.

Alejandro comenzó a responder el difícil interrogante, “los amo a los dos, me costaría mucho elegir a uno. Si te tengo que decir, me inclino por Messi por una cuestión contemporánea, pero los pongo allá arriba a los dos”.

Luego, agregó: “A Maradona lo conocí en el Malvinas cuando vino a Mendoza con Gimnasia de La Plata que jugaba contra Godoy Cruz. Estuve al lado de él en el vestuario. Fue una locura”.

“Estuve con él cinco minutos -continúa-, no tengo fotos porque no te dejaban sacarte pero tengo el recuerdo que no me lo quita nadie. Fue justo después del partido”.

La última visita de Maradona a Mendoza. / Foto: Marcelo Rolland

“La presencia de él era imponente. Era Maradona, el tipo que le hizo el gol a los ingleses ahora estaba al lado mío. Ahora en este Mundial no lo tenemos asique espero que desde el Cielo nos tire un centro”, comenta Ruiz.

Luego dio más detalles del astronómico encuentro: “En ese momento es como que pasa el tiempo muy lento. Ese día estuvimos desde las 8:00 hasta las 17:00 en el estadio. Entré como parte de prensa y uno de los señores que estaba con nosotros tirando cables conocía a Maradona.

Precisamente este señor fue quien le pidió a Alejandro que lo acompañe a los vestuarios a encontrase con el histórico 10. Allí, comenta Ruiz, “el Diego le dijo a este hombre que se parecía a su papá y que era un tipo humilde, mientras le agarraba la cara. Yo estaba ahí escuchando todo. Fue una locura”.

Si bien el partido terminó 4-2 en favor del Lobo, los hinchas de Tomba tenían puesta la lupa en otro lado, en el banco de suplentes: “no veía el partido, lo miraban a él”, finaliza Alejandro.