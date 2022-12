Habló “Miss Croacia” tras causar furor y polémica por sus looks en el Mundial: “Los qataríes aceptan mi ropa”

La influencer Ivana Knoll es la hincha más conocida de Croacia y asistió a los cuatro partidos de la selección subcampeona del mundo y con seguridad estará presente en el quinto duelo que será ante Brasil, el viernes en el duelo que abrirá los cuartos de final.

La modelo estuvo en los dos Mundiales anteriores, pero en este su presencia generó polémica debido a su provocativa forma de vestir con sus tops, escotes y su ropa súper apretada que luce en los estadios. Ivana fue más allá y se mostró con un bikini rojo y blanco en las playas qataríes y en su hotel.

Ivana Knoll. Foto: Gentileza

A pesar de los prejuicios y las barreras locales, ella afirmó que tuvo una buena recepción del público qatarí y de otras partes del mundo. Sobre si la reprendieron por sus looks, reveló: “No, para ser honesta. Estoy muy sorprendida, muy feliz, que ellos (los qataríes) aceptan mi ropa”. Y destacó que “mujeres, hombres, niños” se quieran tomar fotos con ella, “eso es muy lindo”.

“Hay mucha gente aquí de otros países. No tuve ninguna mala reacción (sobre sus atuendos)”, continuó Ivana en diálogo con el programa de Piers Morgan, Uncensored (sin censura), en TalkTV.

Sus característicos atuendos con los colores croatas fueron furor en los estadios en los que estuvo presente. Aunque como ella indica y se pueden ver en las fotos, el público qatarí le dio la bienvenida y de momento la modelo de 30 años se mostró a gusto.

Ivana nació en Frankfurt, Alemania, en septiembre de 1992, pero vive en la capital croata, Zagreb. Sus postales en las Copas del Mundo se hicieron conocidas en Brasil 2014 y luego disfrutó del gran certamen que hizo su selección en Rusia 2018, cuando llegaron a la final, pero perdieron 4-2 con Francia. Fue la mejor campaña de los croatas en los Mundiales. En Francia 1998 había completado el podio.

Ivana Knoll. Foto: Gentileza

Durante el enfrentamiento de su amada Croacia con Bélgica, una foto de dos hombres en túnicas árabes tradicionales tomando una foto con Ivana se viralizó y luego ella accedió de buena manera a los requerimientos del público y siempre lució con una sonrisa y su habitual predisposición.

Sin embargo, el empresario local, Mohammed Hassan Al-Jefairi, manifestó en sus redes sociales que: “Solo para su información, no toman la foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de forma inadecuada para nuestra cultura. Lo puede confirmar con cualquier qatarí. Probablemente sea para denunciarla”. Ante las acusaciones, ella respondió que no tiene miedo de que la arresten.

De todas maneras,Ivana sigue disfrutando de un evento que la tiene como una de sus atracciones. Incluso, incrementó su popularidad y ya sumó 1,6 millones de seguidores y sigue contando.