Qatar 2022: quién es Ivana Knöll, la influencer croata que deslumbró en las tribunas de Doha

Una influencer croata se robó todas las miradas en las tribunas de Doha. La joven de 30 años impactó a los fanáticos del fútbol y a varios jeques árabes con su escultural figura.

Uno de los temas de discusión en el Mundial Qatar 2022 ha sida la larga lista de prohibiciones de la cultura musulmana, entre ellas la de la ropa que se puede usar en público.

En este contexto en los últimos días se viralizó una imagen de Ivana Knöll alentando a la selección de su país en el estadio Ahmed bin Alí. La joven vestía una calza roja y corpiño a cuadros rojos y blancos como la bandera de su país.

La imagen de la joven bajando las escaleras con una hermosa sonrisa y larga cabellera ha recorrido el mundo. No solo por su belleza, sino además por la reacción de los jeques árabes que inmediatamente sacaron sus celulares para grabarla.

Según explica diario La Nación, en Qatar las normativas son inflexibles con las locales, pero ni las autoridades ni los residentes qataríes hacen sentir a las visitantes, incluidas a las argentinas, algún rigor en cuanto a diferentes formas de vestir o andar por la calle.

Este lunes, la joven cambió de look y usó una pollera mini de jean, y medias largas, cinto, moño y top con los colores croatas. “Nadie me dijo nada por mi ropa. Nunca tuve problemas por la forma en la que me visto en Qatar”, explicó la joven a La Nación en la previa entre Japón y Croacia.