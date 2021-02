Habló la madre del ‘Morro’ García: “Mi hijo se murió por el negocio”

La madre de Santiago “El Morro” García habló de los últimos días de su hijo. Fue en la noche de este domingo minutos después de que la fiscal de Homicidios Claudia Ríos Ortiz diera una conferencia de prensa para adelantar detalles de la investigación.

Natalia Correa apuntó contra el presidente del club Godoy Cruz, José Mansur, y lo responsabilizó por la muerte del futbolista, que se quitó la vida el jueves a la madrugada.

Correa dijo que “El Morro” estaba bajo un tratamiento por su depresión y que en el último tiempo había sido relegado del equipo. “Este señor no se cansó de despreciar y de humillarlo. Estoy en Mendoza porque mis amigos y mis familiares me ayudaron a llegar para buscar el cuerpo de mi hijo. Este señor está en Cariló pasando sus vacaciones pero aunque sea me hubiese dado las condolencias”, expresó la mujer.

“Le quiero decir a Mansur que cada día de mi vida él se va a acordar de mí. Porque eso que hizo no se hace sabiendo que esa persona negativa como líder, negativa como ídolo de un club estaba pasando por una depresión”, dijo Correa.

“Mi hijo se murió por el negocio, porque hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas. Todavía le voy a dar la oportunidad de que me diga ‘Lo lamento’ porque mi hijo se lo merece”, afirmó.

Los últimos días

Mientras la Justicia reconstruye los últimos momentos del futbolista, Correa contó que el lunes pasado el ídolo tombino le había dicho que se iba a volver a su país y que estaba desesperado por volver a su hogar.

“El lunes fue mi cumpleaños y él me dijo que se iba para casa, que se volvía a Uruguay y este señor Mansur había acordado con él para darle el pase pero después se arrepintió y como siempre y le pidió el otro 50% del pase que él sabe que estaba gestionado por un señor que se llama Daniel Fonseca y que a mi nieta ahora le debe miles de dólares por las transferencias que nunca le pagó”, confió.

“Mansur sabe perfectamente eso y sabía que Santiago estaba desesperado por irse y eso lo tenía muy mal” , aseguró. “Mi hijo fue una gran persona, fue un tipo humilde pero la equivocación que tuvo fue casarse con la gente que es corrupta que no tiene códigos y que no sabe lo que es la vida honesta porque eso es lo que a él le faltó”, dijo.

“Santiago ahora estaba gordo porque estaba depresivo porque ya no tenían entusiasmo por lo que hacía porque estaba solo y este señor volvió a jugar con él”, manifestó.