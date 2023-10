Graves incidentes en Argentino, con denuncias policiales y un jugador que dice haber sido amenazado

Los incidentes en el fútbol argentino parece ser moneda corriente en estos tiempos, ni hablar de estos lares, donde en más de una oportunidad se han producido hechos repudiables en partidos de la Liga Mendocina de Fútbol. ¿Qué pasó esta vez? Simple, o lo mismo de siempre, si usted amante del fútbol nuestro de cada día. Según se informó, tras la derrota del Atlético Argentino con Luján Sport Club (3-2), hubo una serie de encontronazos entre la parcialidad local, con jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que acompañaron a la delegación visitante.

Todo surgió una vez consumada la derrota del “Boli” donde al parecer, un grupo de hinchas caracterizados no se “bancó” el festejo de los lujaninos y empezaron a insultarlos. Pero para peor, la cosa pasó a mayores. Hubo algunos empujones y hasta la gente visitante se refirió a una serie de amenazas que recibieron en una caldeada tarde mendocino sobre el estadio ubicado en calle Mitre de San José (Guaymallén). Dirigentes del Granate, relatan que no solamente temieron por hechos más lamentables, también que uno de ellos recibió el hurto de una prenda (gorra).

Pero lo lamentable no terminó ahí. El ex dirigente Sergio Castro (conocido como Cacho Gonzi, por su local comercial) fue brutalmente golpeado por un grupo de personas que se sabe, parecen tener “vía libre” dentro de la institución y con mucha gente señalando a miembros de la actual CD, como los principales “agresores” cuando se producen incidentes. Y no es la primera vez este año, recordando el triste episodio donde fue agredido nuestro colega Jorge Vargas, quien hasta recibió un balazo de goma por parte de la policía que intentaba reprimir a los violentos en el estadio de Murialdo.

“Soy un jugador de Luján Sport Club, jugamos un partido correspondiente a la Liga Mendocina de Fútbol contra el Club Argentino, al terminar el partido, salí del vestuario y dentro de las instalaciones fui atacado por hinchas de Argentino, quienes me golpearon en el rostro y quisieron robarme la mochila. Continuaron golpeándome y amenazándome, diciendo que me iban a matar en un minuto. No había presencia policial ni seguridad del club”, el triste relato de un futbolista del Granate. Una locura.

“Es la segunda vez consecutiva que le roban a Luján dentro del Club Argentino, a la salida de los camarines. Hasta los conos del profe se llevaron...no entiendo cómo te roban adentro de un club y nadie hace nada”, fueron las palabras de un directivo del Grana, quien también prefirió no ser nombrado por temor a represalias para con él, su familia o el resto de la comisión directiva.