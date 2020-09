Gonzalo Higuaín a punto de rescindir su contrato con la Juventus y su futuro estaría en el Inter... de Miami

La rescisión del contrato entre el delantero argentino Gonzalo Higuaín y la Juventus de Italia está muy próxima tras las reuniones que mantuvieron dirigentes del equipo de Turín y Nicolás Higuaín, hermano del ex delantero de River que seguramente seguirá su carrera en Inter Miami de Estados Unidos, según informó el diario La Gazzetta dello Sport.

El hermano y agente del “Pipita” se encuentra en Turín y las dos partes parecen acercarse cada día más a un arreglo y para ello será necesario acordar el dinero que recibirá Gonzalo en concepto de salarios y lo que le abonará el club italiano por culminar su vínculo un año antes del vencimiento de su contrato, que expira en junio de 2021, detalló el periódico.

Básicamente, Juventus se comprometerá a abonarle al “Pipita” una parte del salario que debería haber recibido en la temporada 2020-21 y se fijará en forma de indemnización por una finalización anticipada del contrato.

Una vez que Higuaín quede con el pase en su poder, se trasladará a Miami en donde seguramente firmará el contrato con Inter, ya que acordó de palabra su incorporación.

El ex delantero de River, Real Madrid, Milan, Nápoli y Chelsea, de 32 años jugó 75 partidos e hizo 31 goles en el seleccionado argentino y de confirmarse su pase jugará en Inter Miami con los argentinos Nicolás Figal (ex Independiente), Matías Pellegrini (ex Estudiantes), Julián Pellegrini (ex Banfield) y Leandro González Pirez (ex River, Arsenal, Tigre y Estudiantes).