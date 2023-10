Se inició en el Golf Club Andino el desarrollo de la tradicional Copa José Federico López, que pone en juego la 80° edición, la cual es auspiciada por Bodegas López.

Esta competencia, una de las más antiguas de nuestra provincia (su primera edición se disputó en el año 1943) tiene a un único jugador que la ganó en forma definitiva, fue el recordado Rodolfo “Coco” Coscia, quien la obtuvo al hilo por cuatro años, 1950/51/52/53, volviéndose a instituir una nueva Copa, la que está en juego hasta el día de hoy.

Recordemos que la Copa José Federico López está reservada para jugadores de hasta 22 de hándicap nacional, y el desarrollo del torneo se inicia con una etapa clasificatoria, donde pasan a disputar los encuentros eliminatorios los mejores 16 scores, los cuales son los resultados a través de 18 hoyos, en la modalidad de medal play.

Golf en el Club Andino: se define la Copa López, el torneo más importante de Mendoza. / Unsplash

En la oportunidad, también participan los jugadores que superan los 22 de hándicap, quienes jugaron una etapa clasificatoria y clasificaron los mejores 12 scores, quienes competirán por la Copa Paralela.

Este próximo fin de semana se disputarán los encuentros definitorios, donde por la Copa López se enfrentarán, por semifinales, Samanta Gallego vs. Celeste Cañada y Daniela Gallego vs. Lucas Murad y, por consecuencia, los ganadores serán los protagonistas de la final.

Mientras que por la Copa Paralela, jugarán, Sofía Calad vs Arnaldo Gómez y Pilar Puldain vs. Martín Labayru.

La clasificación

Hasta 22 de hándicap: Diego Bizarri, 65 golpes; Daniela Gallego, 68; Lucas Murad Mota, 69; Carlos Riveros, 71; Celeste Cañada, 71; Marcos Murad, 71; Carolina Cañada, 71; Diego Arenas, 71; Samanta Gallego, 72; Camilo De Lillo, 72; David Currenti, 73; Enrique Figueroa (h), 73; Luis Rovello (h), 74; Efrain Navarro, 74; Fabián Díaz, 75 y Eduardo López, 75.

Octavos: E. López eliminó a D. Bizarri por 4/3; S. Gallego a D. Arenas, 6/4; C. Riveros a L. Rovello, 4/3; Celeste Cañada a E. Figueroa, 7/6; D. Gallego a F.Díaz, 3/2; C. De Lillo a Carolina Cañada, 7/6; Lucas Murad a E. Navarro, 7/6 y D. Currenti a M. Murad, 1up.

Cuartos: S. Gallego derrotó a E. López, 4/3; C. Cañada a C. Riveros, 2up; D. Gallego a C. De Lillo, 1up y L. Murad a D. Currenti, 4/3.

Copa Paralela: Alberto Waisman, Eduardo Simón, Gonzalo Ortiz, Arnaldo Gómez, Federico González, Martín Labayru, Héctor Uano, Marcelo Brunetti, Sofía Calad, Pilar Puldain, Jaime Méndez y Armando Obando.

Octavos: S. Calad superó a M. Brunetti, por 6/5; F. González a A. Ovando, 4/3; P. Puldain a H. Uano, WO; M. Labayru a J. Méndez, 1up; S. Calad a A. Waisman, 3/2; A. Gómez a F. González, WO; P. Puldain a E. Simón, 1up y M. Labayru a G. Ortiz, WO.