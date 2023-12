Godoy Cruz comenzó la reestructuración de su plantel: los que no siguen y los que llegarían

Godoy Cruz ya tiene la cabeza en el 2024 y por eso el cuerpo técnico encabezado por Daniel Oldrá ya comienza a definir el plantel para encarar los partidos por la Fase 2 de la Copa Libertadores, la Copa Argentina y los torneos locales (Copa de la Liga y Liga Profesional).

Hasta el momento el Tomba sólo confirmó las llegadas de los volantes Tomás Pozzo (Independiente de Avellaneda) y Mariano Santiago (Almirante Brown), pero hasta el momento no se produjeron más llegadas.

Mientras tanto, el plantel comenzará a depurarse y el primero en asegurar su salida fue el paraguayo Cristian Nuñez quien se despidió en redes sociales.

“Hoy me toca despedirme del club. Agradezco por este año hermoso vivido. Conocí a grandes profesionales y excelentes personas. De cada uno me llevo los mejores recuerdos y enseñanzas. Trate de siempre dar lo mejor con errores y virtudes pero siempre dándolo todo. Agradezco a los cuerpos técnicos, por la confianza. Utileros, médicos, nutricionista, psicólogos que cumplieron un rol grande en este club. A mis compañeros por el aguante y la confianza que me dieron. Les deseo éxitos a cada uno y lo mejor para este club”, escribió el volante.

Otros que tendrían un pie afuera de la Bodega son el “Ruso” Rodríguez (tendría una oferta de la MLS), Gianluca Ferrari (fue tentado por el Atlético Tucumán de la dupla Orsi-Gómez) y Enzo Larrosa quien dejaría el club si llega un delantero más.

🚨 RUMORES DEL MERCADO DE PASES 🚨



- Daniel Sappa jugador de Estudiantes 🦁está en la mira de Godoy Cruz 🔵⚪ y de Deportes Iquique de 🇨🇱 pic.twitter.com/trBA2bqDVH — Juego Directo (@Juegodirecto_) December 25, 2023

A esto hay que sumarle alguna posible salida por transferencia y los candidatos son: Tadeo Allende, Rodrigo Saracho, Lucas Arce y Hernán López Muñoz.

En cuanto a los nombres que podrían llegar sonaron el arquero Daniel Sappa y el defensor central Ezequiel Muñoz (ambos en Estudiantes de La Plata), el volante central Martín Río (Quilmes) y el juvenil Leonel Coira (libre de Boca).