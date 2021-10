Gimnasia visita a Riestra con la obligación de sumar de a 3: formaciones, hora y TV

Gimnasia y Esgrima visita desde las 15.30 ante Deportivo Riestra, en el Bajo Flores, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional. El duelo será arbitrado por Gastón Suárez y televisado por TyC Sports Play.

El Lobo tendrá que aprovechar esta oportunidad para seguir con chances, ya que después de la derrota (3-0) en el Legrotaglie frente a Belgrano y tomando en cuenta que en la próxima tendrá fecha libre, no tendrá mucho margen para continuar luchando por el segundo ascenso si hoy no suma con un triunfo. Ya que se ubica en el séptimo lugar de la tabla, con 41 puntos y clasifican al Reducido a partir del cuarto lugar, el cual hoy es ocupado por San Martín de Tucumán que le lleva al Mensana 6 unidades. Gimnasia hace tres partido que no gana (un empate y dos derrotas y será vital la victoria

Probables Formaciones

Riestra: Matías Vega Yeison Murillo, Nicolás Caro Torres y Gustavo Benítez; Maximiliano Rodríguez, Francisco Baranosky, Jonathan Goya, Nahuel Pereyra y José Ramírez Agudelo Leonel Bucca y Braian Sánchez. DT. Guillermo Duró.

Gimnasia: Sebastián Giovini, Gabriel Vallés, Diego Mondino, Franco Meritello, Lucas Carrizo, Oscar Garrido, Iván Ramírez, Santiago López, Brian Andrada; Joan Juncos y Tadeo Marchiori. DT: Diego Pozo.

Estadio: Deportivo Riestra.

Árbitro: Gastón Suárez.

Hora: 15.30.