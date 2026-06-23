Quién es Lumumba Vea, el hincha de RD Congo que alienta como una estatua y llegó para enfrentar a Colombia

Tras cumplir 21 días de cuarentena por protocolos de ébola, Michel Kuka Mboladinga aterrizó en México para apoyar a su selección en el duelo contra Colombia.

Michel Kuka Mboladinga, el hincha más icónico de la República Democrática del Congo, aterrizó en Guadalajara para el partido contra Colombia. Tras perderse el debut frente a Portugal por restricciones sanitarias, el hombre conocido como "Lumumba Vea" ya está listo para recrear su famosa pose de estatua en las tribunas mexicanas.

Mboladinga, de 49 años, se volvió viral mundialmente durante la Copa África de 2025. Su forma de alentar es única: permanece de pie sobre su butaca, completamente inmóvil, con el brazo derecho en alto y la mirada fija en el horizonte durante los 90 minutos de juego.

image ¿Qué significa la pose de estatua de Lumumba Vea? Ataviado con un traje sastre azul, rojo y amarillo, colores de la bandera congoleña, su actitud rinde tributo a Patrice Emery Lumumba. Mboladinga imita la estatua del héroe nacional y padre de la independencia ubicada en Kinsasa. Lumumba fue el primer jefe de Gobierno del país tras el fin del dominio colonial belga en 1960 y es una de las figuras más veneradas de su historia.

El seguidor, que acompaña a la selección desde 2013, considera su inmovilidad como una forma de transmitir energía y fuerza moral a los jugadores en el campo. Debido a su relevancia simbólica, la Federación de su país lo incluyó en la delegación oficial para el Mundial 2026 y sufraga la totalidad de sus gastos de traslado y estancia.

image ¿Por qué Lumumba Vea llegó tarde al Mundial 2026? Su llegada a México este martes ocurre tras superar un complejo proceso sanitario. Las autoridades de salud de Estados Unidos impusieron una cuarentena de 21 días en un tercer país a los viajeros procedentes de zonas afectadas por ébola en la República Democrática del Congo. Mboladinga cumplió este aislamiento en París antes de poder viajar a la sede del segundo encuentro.