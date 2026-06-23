23 de junio de 2026 - 07:53

Argelia se lo dio vuelta a Jordania con dos goles de córner y se salvó del desastre

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic eliminó a Jordania de su primera Copa del Mundo y le aseguró a la Selección Argentina el primer puesto del grupo J. Definirá su futuro frente a Austria.

Argelia le ganó 2-1 a Jordania

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EFE
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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Un cabezazo de Nadhir Bembouali en el minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri después de otro córner en el 82 salvaron los muebles del naufragio a los Zorros del Desierto, que sumaron sus primeros 3 puntos, pero aún tienen pendiente un encuentro con Austria.

Argelia le ganó 2-1 a Jordania
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Los pupilos del entrenador bosnio Vladimir Petkovic pusieron el fútbol, el desgaste físico, la pirotecnia, pero a Jordania le bastó un pestañeo de sus rivales para inclinar la balanza en el minuto 36 con un gol del centrocampista Nizar Al-Rashdan.

El partido en el Levi’s Stadium, de la ciudad estadounidense de Santa Clara, entró entonces en un estadio de nerviosismo.

Los Caballerosos demostraron sentirse cómodos en el caos que provocaron con el gol de Al-Rashdan en tanto que Argelia buscaba sin orden el libreto inicial.

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El sufrimiento se prolongó hasta el segundo tiempo y los argelinos entendieron entonces que debían prescindir de las jugadas elaboradas y buscar la formula del balón parado para vulnerar a Jordania. Así llegó la remontada con los goles de Bemboualia en el 69 y Gouiri en el 82, ambos de córner.

La última jornada se jugará el sábado 27 de junio. Argelia chocará con Austria y Jordania con Argentina.

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