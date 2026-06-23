Argelia se lo dio vuelta a Jordania con dos goles de córner y se salvó del desastre

El equipo dirigido por Vladimir Petkovic eliminó a Jordania de su primera Copa del Mundo y le aseguró a la Selección Argentina el primer puesto del grupo J. Definirá su futuro frente a Austria.

Trece minutos de rebeldía, del 69 al 82, y dos tiros de esquina sacaron del fango a la selección de Argelia este lunes con una remontada por 2-1 sobre Jordania en el cierre de la segunda jornada del grupo J, que ya tiene a Argentina en la próxima fase con 6 puntos y a Austria en lista de espera con 3.

Un cabezazo de Nadhir Bembouali en el minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri después de otro córner en el 82 salvaron los muebles del naufragio a los Zorros del Desierto, que sumaron sus primeros 3 puntos, pero aún tienen pendiente un encuentro con Austria.

Argelia le ganó 2-1 a Jordania Argelia le ganó 2-1 a Jordania EFE Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2069281377145516461?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LO DIO VUELTA ARGELIA!



A los 81', Gouiri marcó el 2-1 ante Jordania. pic.twitter.com/6toyIqEID5 — TyC Sports (@TyCSports) June 23, 2026 Los pupilos del entrenador bosnio Vladimir Petkovic pusieron el fútbol, el desgaste físico, la pirotecnia, pero a Jordania le bastó un pestañeo de sus rivales para inclinar la balanza en el minuto 36 con un gol del centrocampista Nizar Al-Rashdan.

El partido en el Levi’s Stadium, de la ciudad estadounidense de Santa Clara, entró entonces en un estadio de nerviosismo.

Los Caballerosos demostraron sentirse cómodos en el caos que provocaron con el gol de Al-Rashdan en tanto que Argelia buscaba sin orden el libreto inicial.