Gimnasia: Fabrizio Acosta y sus deseos de ser protagonista

Con la salida de algunos jugadores que dejaron su huella en el club, Gimnasia y Esgrima comenzó la pretemporada y con ella, buscando armar su versión del equipo de Primera Nacional 2023, que ya está bajo la dirección de Joaquín Sastre.

Entrenamiento de Gimnasia y esgrima de Mendoza.

Tras algunas bajas, el Contador, salió en busca de reemplazos y uno de los primeros en llegar a la institución de calle Lencinas fue el lateral derecho Fabrizio Acosta, quien ya entrena en el Víctor Legrotaglie y, proviene de Argentinos de Quilmes, de la Primera B Metropolitana.

Fabrizio Acosta se formó en las inferiores de Independiente de Avellaneda y Quilmes, pero su debut como profesional lo hizo en Argentino de Quilmes, donde ascendió de la Primera C a la B Metropolitana. El defensor, en las inferiores del Rojo tuvo entre sus compañeros a Fabricio Bustos, Gonzalo Asís y Nicolás Del Priore (Deportivo Maipú). “De la categoría 96 de Independiente, actualmente hay varios chicos jugando con quienes tuve el placer de compartir la división. Compartí la misma banda derecha con Fabricio Bustos, con quien se hacía muy fácil jugar. Él jugaba de volante por derecha y yo de lateral”, recuerda en su charla con Más Deportes.

Se sumó al plantel del Lobo hace algunos días y hará su debut en la categoría el próximo año. Su llegada, se produjo tras un llamado del DT de Gimnasia “Joaquín Sastre se comunicó conmigo, después siguieron las conversaciones hasta que se pudo concretar todo, por lo cual estoy muy contento”, subrayó el jugador, a quien apodan el Loco: “Pedro Monzón, a quien tuve entrenador, me puso así y desde entonces, todos mis conocidos y compañeros me dicen el Loco”, agregó Acosta.

Matías Villarreal (N°5), durante las primeras prácticas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El jugador salido de la cantera de Avellaneda se ilusiona con el Lobo y también, con este salto de división. “Conozco a los jugadores, pero no he tenido la chance de haber tenido de compañeros en otro club, pero tengo ex compañeros que son conocidos de algunos de ellos y tengo buenas referencias. Me recibieron muy bien y estoy agradecido”, dijo tras la práctica.

-¿Cuáles son tus expectativas con Gimnasia y cómo ha sido el contacto con el plantel en estos días?

- Son altas mis expectativas. Vengo con muchas ganas de ser protagonista y ser pieza importante en el equipo. Las primeras impresiones con el plantel han sido muy buenas; me impresionó la calidad de jugadores, como también el recibimiento. Eso habla bien de su cada uno de ellos . Me han hecho sentir muy cómodo. Estoy muy feliz de estar en Gimnasia.

-¿Tus formativas fueron en el Rojo verdad?

- Hice las inferiores en Independiente y en Quilmes y, después, debuté en primera en Argentino de Quilmes en la Primera C. En el año 2019 ascendimos a Primera B de la Metropolitana y me quedé algunos años más jugando en la B de Metro.

-¿ Esperabas alguna oportunidad para saltar de categoría?

-Sí, por eso estoy muy contento de estar hoy en el Lobo, porque es algo que me lo venía proponiendo y laburando año tras año, para dar el saltito. Por eso llego con todas las ganas para aportar mi granito de arena al equipo.

Fabrizio Acosta (25), lateral derecho de Gimnasia y Esgrima.

- Si tuvieses que definirte, ¿Cual es tu característica principal?

- Una de mis características en el juego es dar siempre una opción en lo ofensivo; pasar al ataque, sin descuidar la marca y la posición. Sin desordenarme. Por estar siempre en ataque soy de llegar al gol o generar jugadas para que otros hagan los goles. Esa es una de mis principales características.

- ¿Conocías a Joaquín Sastre o tenías referencias sobre él?

- Tengo algunos colegas que lo conocen y todos me hablaron de manera excelente de él. Sus referencias son muy buenas y eso es algo que me hizo tomar la decisión para estar acá. Me contaron de su manera de trabajar y de su buen trato con los jugadores. Para mí, esa tiene que ser una de las virtudes de un entrenador, hacer sentir cómodo al jugador y, de esa manera podrá lograr que rinda lo máximo de él dentro del campo del juego.

Gimnasia y Esgrima comenzó la pretemporada en el Víctor Legrotaglie.

-¿Qué conocés sobre Gimnasia de Mendoza o que te han contado?

- Conozco al Lobo. Vengo de una familia muy futbolera y desde siempre ha visto mucho fútbol de Primera División, ascenso y todas las categorías. Sé que los clásicos con Independiente Rivadavia se viven como un River- Boca. También conozco y sé del máximo ídolo del club es Víctor Legrotaglie. Es un club muy hermoso, vengo con muchas ganas de dar lo mejor y estar peleando en un equipo competitivo.