Génesis Toledano: “Siempre hay que buscar lo positivo”

“Tener la posibilidad de vestir la celesta y blanca es algo que no se puede expresar con palabras, es algo que se siente, se vive y se disfruta”. Génesis Toledano llevaba horas en el país, cuando habló de lo que significa volver a estar con sus compañeras de camada y, sobre todo, representar al país. Cuando la Confederación Argentina consiguió la autorización de la School House Prep., el colegio secundario al que asiste en Miami, para representar a la Argentina en el Premundial U18, la mendocina no dudó ni un segundo. Pero, claro, poco le duró la ilusión. La postergación del torneo continental, pautado para el 3 febrero en Cali, fue un golpe duro. Para ella y todas sus compañeras que llevan más de cinco meses de preparación para la competencia. En su charla con Prensa CABB, Toledano reflejó la desazón que siente el equipo, sin dejar de valorar el trabajo en conjunto que se realizó durante este tiempo y la posibilidad de ir en busca de la plaza mundialista más adelante, tal vez en marzo.

-¿Qué le generó al grupo la noticia de la suspensión?

-La suspensión nos produjo tristeza. Sobre todo para mis compañeras, quienes se esforzaron tanto durante meses, dejando todo en cada entrenamiento y en concentraciones atípicas por esta pandemia que nos toca atravesar. Concentraremos hasta el viernes y luego esperaremos las indicaciones del cuerpo técnico.

-¿Creés que puede surgir algo positivo de esta nueva postergación? ¿Servirá este tiempo para que lleguen mejor?

-Siempre hay que buscar lo positivo y seguir adelante. Mis compañeras se han entrenado mucho, pero siempre hay algo que, uno cree, falta por mejorar. Algunas chicas van a poder integrar equipos de la Liga Femenina (NdR: comienza el 12 de febrero) y eso es un gran avance, porque van a poder competir.

- Se habla de que el Premundial podría jugarse dentro de un mes. ¿Planeas quedarte en el país?

-Debo volver, porque en Estados Unidos estoy cursando y jugando en el secundario School House Prep. Estamos en plena competencia. También tengo una visa estudiantil que no me permite estar tantos días afuera.

- Más allá de la suspensión, pudiste reencontrarte con tus compañeras y compartir entrenamientos. ¿Con qué equipo te encontraste?

-Es un gusto poder entrenar con las chicas nuevamente en una cancha. Si bien participé de los entrenamientos virtuales, cuando empezaron los presenciales ya estaba en Miami. Ahora me encontré con un equipo rápido, ordenado, que sabe a qué juega y con un grupo de jugadoras fantástico.

Cabe recordar que, en 2019, Toledano formó parte del plantel que trajo el tercer puesto del Sudamericano U17 disputado en Barranquilla, Colombia. Considerando ese antecedente, sólo dos rivales se repetirán en el Premundial: Brasil y la dura selección local. Los otros tres conjuntos que buscarán quedarse con una de las dos plazas mundialistas son Puerto Rico, Rep. Dominicana y Panamá.

-¿Ya habían hecho algún análisis de los equipos con los que jugarán en el torneo? ¿Creés que Colombia y Brasil son los rivales a vencer, como fue en el Sudamericano

-Ya estuvimos viendo las estrategias para cada juego. No podemos subestimar a ningún rival, porque todos están fuertes y bien preparados. Personalmente, creo que los rivales a vencer son Colombia y Puerto Rico, ya que ellos están en permanente competencia. Y en cuanto a Brasil, aún estamos masticando bronca (NdR cayeron en semis ante ellas en el Sudamericano). Tenemos un gran anhelo de revancha de lo que fue el último partido. En cuanto al juego físico y altura de Brasil, esta vez yo al menos estaré más firme, ya que en Miami me ha tocado jugar con jugadoras más altas que yo.

-¿Qué es lo que te exige Gregorio Martínez que aportes al equipo, desde tu posición?

-Lo que el coach me pidió en estos días es que baje rebotes, que tenga un ataque rápido y que, como pivote, me mueva alrededor del dunker (el aro). También me exige mucho trabajo de step.

-¿Qué idea de juego plasmó el entrenador en ustedes?

-La identidad que se busca es la de un equipo rápido y versátil, en el que haya mucho contraataque y que las jugadoras nunca estemos quietas. La esencia de este equipo va a hacer la garra, característica argentina, con la sobriedad de saber a qué se juega.

Por último, la interna de 18 años se refirió a su presente en Estados Unidos y su vida como estudiante y jugadora. Asimismo, habló de sus sueños ligados al básquet y la ilusión de representar a la Argentina por muchos años más.

- Sobre tu momento personal. ¿Cómo fueron estos meses en Miami, estudiando y jugando a la par, en un ambiente nuevo? ¿Sentís que te estás adaptando bien, sobre todo con el idioma?

-Ha sido un comienzo muy agitado, con una agenda cargada de partidos con las Wolf Pack, el equipo en el que estoy jugando. Y a eso se le suma la adaptación a la vida cotidiana, largas horas en el colegio y en entrenamientos diariamente. En cuanto al idioma, he ido mejorando paso a paso.

-En cuanto a tu futuro, ¿te gustaría seguir formándote en USA? ¿Tenés algún sueño ligado al básquet, ya sea con clubes o la Selección?

-Sí, por supuesto. Me gustaría jugar en alguna universidad. En cuanto a la Selección, tengo todos los sueños. A corto plazo, integrar el grupo de esas 30-32 jugadoras que ya están entrenando en el grupo de la mayor. Y a largo plazo, sueño con jugar la mayor cantidad de torneos que pueda con la celeste y blanca: sudamericanos, Preolímpicos, Premundiales, Mundiales, todo lo que sea posible hasta que no pueda jugar más. En cuanto a clubes, me formé en dos clubes de Argentina. Volvería a Obras, a mi familia aurinegra, la que me formó y me dio todas las herramientas para crecer y para que hoy me encuentre donde me estoy. Y si alguna vez vuelvo a jugar en Mendoza, a mi Maipú querido, mi otra familia. Fuente: CABB.

Otras mendocinas por el Mundo

Hace pocos días se sumó una nueva embajadora del básquetbol mendocino a la competencia internacional. Se trata de Victoria Gauna, quien jugará la Temporada 2021/22 en la Universidad de Bishops de Canadá. No caben dudas de que se trata de un gran paso para su carrera profesional, para una de las chicas que forman parte de manera permanente del recambio generacional de la Selección Argentina. Quien fuera capita durante más de una década de la celeste y blanca, Carolina Sánchez, es otra de nuestras coterráneas que se lucen en el exterior, ya que continúa jugando en el Magnolia Campobasso de Italia, donde tiene como compañera a la también mendocina Federica Del Bosco. Pero no son las únicas “borravinos” que se encuentran en competencias internacionles. En España, en la división B de la Liga Endesa, Andrea Boquete juega para el BAXI Ferrol y Natacha Pérez en el CB Almería. Por último, la interna Agustina Leiva confirmó que regresará a Brasil, en este caso para ser parte del Blumenau en la Liga de Basquete Feminino que inicia en marzo próximo.