Fútbol femenino: las chicas comienzan a entrenar tras siete meses de inactividad por la pandemia

La Liga Mendocina resolvió dar por finalizado el año deportivo de competencias oficiales, debido a la Pandemia de covid-19. Esta medida abarca hombres y mujeres, en todas sus categorías, y responde a lo dispuesto por el Gobierno provincial de habilitar entrenamientos en los clubes pero sin certámenes.

“Las instituciones quedan liberadas para disponer solamente de entrenamientos en las mismas”, sostuvo la LMF en su comunicado oficial. Y ante esto, puntualmente en el fútbol femenino, despertó entusiasmo tras haber pasado siete meses sin pisar una cancha. Sin embargo, la desmotivación seguirá al no tener en vista un torneo que entusiasme.

Algunos técnicos de clubes referentes de Mendoza, que contienen y trabajan para hacer crecer al fútbol femenino, dialogaron con Los Andes para hablar sobre sus puntos de vistas con respecto a esta medida tomada.

“La postura de la Liga es igual para hombre y mujeres. No hay competencia y es un retroceso. El contagio ya está en todos lados, hay que tomar las precauciones y cumplir con todos los cuidados posibles. Las Pumas seguirá entrenándose, para nada. Sólo nos queda entrenarnos para el próximo año, pero no será lo mismo”, confió la entrenadora Silvana Villalobos, quien además es técnica del equipo masculino de Rodeo del Medio.

Por su parte, Matías Brandi, técnico de Andes Talleres, fue más optimista. Aseguró que “la idea es arrancar esta semana a los entrenamientos presenciales en el club, cumpliendo con todos los protocolos. La verdad es que estoy a favor de que se pueda volver a entrenar ya que las chicas muestran mucha predisposición y ganas de seguir mejorando tanto física como técnicamente. Otro punto importante es que hay profes que necesitan trabajar debido a la situación que estamos viviendo y que todo está muy complicado. Por suerte en Talleres la subcomisión de fútbol siempre trató de no soltarle la mano tanto a los profes como a directores técnicos en la medida de sus posibilidades. Un punto que desmotiva a las jugadoras es que no hay competencia y por ahí el entrenar todos los días sin tener un partido el fin de semana no es la misma motivación, pero se tratará de buscar herramientas para que ellas sigan predispuestas y mejorando día a día”, confió.

El ex DT de Talleres y flamante entrenador de Independiente Rivadavia, Matías Ligutti, también afirmó que es “una buena noticia. Empezamos el lunes de la semana que viene porque hay que organizar todo en cuanto a protocolos y división de canchas. Se va a arrancar muy tranquilos haciendo prevención de lesiones, ya que hacen siete meses que las chicas sólo se entrenan de forma virtual o en gimnasio. Primero trabajaremos cuidando su salud y recién ahí veremos la planificación para exigir en los entrenamientos. Claramente que todo dependerá de cuándo volverán los torneos”.

Ligutti además confió que el equipo “no pararía en el verano, porque ya estuvimos mucho tiempo de receso”.

En Gimnasia, el equipo de fútbol femenino de Primera está a cargo de Sebastián Gómez. El técnico confió que “recién empiezo con las chicas y me viene bien que por ahora sólo se haya habilitado para entrenamientos porque con ellas sólo alcancé a entrenar un mes, antes de la pandemia. Tengo muchos conceptos que trabajar. Al llevar tan poco tiempo con las chicas, para poder lograr el juego que pretendo, tenemos mucho que trabajar en lo táctico y técnica grupal, y de paso aprovechar para mejorar la técnica individual. Hay muchas chicas nuevas y estamos armando un buen plantel”.

En cuanto a la Liga Rivadaviense, el camino no será igual. “Quedó todo parado. Si no hay competencia, no habrá entrenamientos”, confirmó Adriana Chirino, entrenadora de Montecaseros.

“La Liga Rivadaviense resolvió dar por finalizado el año deportivo de fútbol por este año. Sin embargo, desde el club se habla de proyectos nuevos para el año que viene”, dijo la DT.