¡Fuerza Brian! Fernández anunció que dejará el fútbol de manera transitoria

Finalmente Brian Fernández toma cartas sobre el asunto luego de que haya protagonizado un dudoso episodio en el que la policía de Santa Fe encontrará su auto abandonado hace unas semanas. Marginado de Colón, su último club, el jugador aseguró que se tomará un tiempo para realizar un tratamiento psicológico a raíz de sus adicciones.

“Estar en una cancha es lo que más extraño. Si bien tuve muchas oportunidades en Colón, no se me pudo dar como yo quería. Eso es lo que en mi vida personal me entristece muchísimo. Mucha gente no lo va a entender, no va a comprender mi dolor, molestia, el fastidio que llevo dentro conmigo mismo”, expresó Fernández.

Luego agregó: “La gente es hincha y quiere que vos le rindas como ellos quieren. No entienden que detrás del futbolista hay una persona. Hay circunstancias que no podés sobrepasarlas. Es algo que me duele mucho”.

En esa línea, el atacante señaló: “Decidí no competir hasta junio, desvincularme. Obvio, cómo no voy a querer jugar, pero hoy en día trato de ver cómo realizo mi vida, cómo la priorizo en el mejor estado que me puedo llegar a poner para poder estar bien con mi familia”.

“Mi familia me pide que haga un tratamiento psicológico. Soy una persona muy desconfiada. Me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales después me enteré que habían hablado con distinta gente, me cuesta entrar en confianza. Voy y no le cuento la verdad, entonces, para qué voy a ir”, continuó.

“Cómo no voy a extrañar jugar al fútbol si es lo que mejor hago. Puedo no entrenarme durante meses, pero con una semana mi cuerpo se acomoda y estoy para jugar”, dejando entender que luego de su pausa alejado de las canchas volvería al ruedo.

La relación de Fernández con Maradona

Además de referirse al complejo momento que atraviesa, el delantero habló de la relación que mantuvo con Diego Armando Maradona.

“Hablábamos con Diego, tuve relación a través de mi representante. Me dijo que disfrutara de Estados Unidos y que su sueño era llevarlo a Benjamín. Quería disfrutar de ese país y hacerlo conocer Disney, pero sabía que no iba a poder hacerlo nunca, ni en esta ni en otra vida. Me dijo que pueda disfrutar de eso con mi hijo. Todo esto fue llorando y abrazándome”, comentó Brian.