Desmienten la desaparición de Brian Fernández y aseguran que el auto abandonado y desmantelado no es suyo

El mundo del fútbol amaneció con la preocupación por el paradero de Brian Fernández, delantero de Colón de Santa Fe y hermano de los futbolistas Leandro Fernández (ex Godoy Cruz) y Nicolás “Uvita” Fernández.

La primera versión indicaba que el actual jugador del Sabalero se encontraba desaparecido hace una semana y para mayor intranquilidad este lunes se encontró un auto abandonado y desmantelado, del que aseguraban que era de Fernández.

Un una nora de Clarín, su mujer Araceli Fessia y su representante Christian Bragarnik confirmaron que el jugador está con su familia y que el auto no era suyo. El BMW fue abandonado en barrio Altos de Noguera, en el norte de la ciudad de Santa Fe, supuestamente era el que usaba Fernández.

Lo cierto es que, a esa hora, el jugador de 28 años se encontraba durmiendo en la casa de su tío.

La policía de Santa Fe encontró abandonado y dañado un BMW sobre el cruce de Peñaloza y Doldán. El auto es del futbolista Brian Fernández.

Fernández tiene una adicción a las drogas y durante toda su carrera no pudo sentar cabeza en ningún club. “Lo llevé a mil lugares. Ya no sé qué más hacer. Es un muy buen chico”, le dijo Bragarnik a Clarín. El empresario, incluso, llegó a pagar una clínica en México de su propio bolsillo. Pero el delantero no lograr recuperarse. Y la última vez que fue internado, salió de la mano de su mamá, Rosana Villagra, que tiene otros cuatro hijos futbolistas: Leandro (hoy en la U de Chile), Nicolás (Uvita, que está en Defensa y Justicia), Fernández como Brian, y Tomás (en las inferiores del club de Florencio Varela) y Juan Cruz (Douglas Haig de Pergamino), quienes utilizan el apellido materno. David murió trágicamente en 2012: se pegó un tiro en la sien después de sufrir un accidente con la moto. En total, la Tana (como la conocen en Villa Yapeyú), tuvo diez hijos.

“Brian se encuentra bien, con el grupo de profesionales que están al tanto de su situación. El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Brian lo estaba usando, pero no es suyo, se quedó sin nafta, quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando. El tema es que lo veníamos controlando y hoy a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó. Es muy largo de explicar y difícil de entender, pero está bien y tiene un grupo de profesionales con él que está a disposición de nosotros. La familia ya estaba al tanto de que el auto estaba ahí. Él lo entiende y lo sabe cuando está bien, pero estaba mal y lo estaba usando”, aseguró la madre de su hijo.

Previamente, Fernández fue separado del plantel de Colón por faltar a dos entrenamientos sin aviso, lo que provocó que Néstor Gorosito tome la determinante decisión.