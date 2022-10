Fuego cruzado en las redes: la dura y polémica respuesta de Vélez a Ricardo Centurión

La llegada de Ricardo Centurión a Vélez allá por el 2020 generó expectativas. Gabriel Heinze, entrenador del Fortín en aquel entonces, declaró: “Lo externo ya lo sabemos, yo lo voy a ayudar, me voy a hacer cargo. Estoy con muchas ganas de poder ayudarlo”. Lo concreto es que hace dos años y por pandemia, Ricky no pudo desplegar todo su repertorio.

En el 2021, ilusionó a todo Vélez con algunas buenas actuaciones que no pudo mantener a lo largo del tiempo y en diciembre del año pasado, se alejó del club y firmó en San Lorenzo. Tras no poder asentarse en el conjunto azulgrana, volvió a Liniers donde no pudo ver acción y en los últimos días disparó: “No se olviden que soy persona”.

El informe de Vélez sobre los entrenamientos de Ricardo Centurión. / Gentileza.

En tal sentido, la respuesta del Fortín no tardó en llegar: Compartió un documento en donde se contabilizaron las veces que el futbolista surgido de Racing asistió o no a las prácticas y también se detalla que los doctores y psicólogos del club estuvieron a disposición de Ricky para asistirlo.

“No asistió”, destacaba el informe y “realizó 15 minutos de kinesiología y no salió al campo”, señalaron desde la institución de Liniers, además de aclarar que “se le ofreció realizar un estudio por rodilla y no asistió. Se le ofrece una sesión con la Psicóloga y tampoco quiere asistir”.

Las palabra de Ricardo Centurión arremetiendo contra Vélez

Ricardo Centurión expresó todo su descontento con Vélez y deslizó: “Te sentís mal, ni un médico te mandan. Y eso que vine hasta la Villa Olímpica. Se ve que el doctor estaba ocupado”.

El duro mensaje de Ricardo Centurión contra la dirigencia de Vélez.

“Es muy difícil. Aparte, entrenarte solo, es muy duro. Cerró el libro de pases. Después veremos qué pasa. “Me duele saber que llego al fin de semana, no concentro y estoy entrenando solo. La esperanza es lo único que se pierde. Quiero volver a jugar al fútbol. Sé que lo voy a hacer”, concluyó.