El dramático momento que está atravesando el futbolista Ricardo Centurión: “Me había cansado de la vida”

Ricardo Centurión, futbolista de último paso por San Lorenzo y quien actualmente no tiene lugar en Vélez, realizó un dramático relato de su situación personal: aseguró que se siente “como en pandemia”, que sufrió ataques de pánico y que se “había cansado de la vida”.

El atacante de 29 años, contó que se entrena en el Fortín durante la semana. “Es muy difícil. Aparte, entrenarte solo, es muy duro. Cerró el libro de pases. Quedan seis fechas, después veremos qué pasa”, dijo. Y añadió: “Me pusieron todos los días por la tarde para no cruzarme con el plantel profesional”.

Usó la 10, salió campeón y es hincha. De la manera que sea, Boca tiene que darle una mano a Centurión. La necesita. https://t.co/MhizjTtF8z — SX (@SANGREXENEIZE) September 27, 2022

“Me había cansado de la vida, había aguantado muchas cosas. Necesitaba aislarme de todo. Me sentía agobiado. Tuve ataques de pánico. Necesitaba irme de todo. Por eso decidí esto. Muchos no me entienden qué hago haciendo esto, por qué decidí irme de mi trabajo. Ya no me soportaba ni a mí mismo”, afirmó en una entrevista con Radio La Red.

Centurión rompió el silencio en @radiolared y contó que no la está pasando para nada bien: se entrena solo en Vélez "y no me dejan ni tomar mates con los pibes". pic.twitter.com/EaneqEnHH4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2022

Por otra parte, reveló cómo lleva su paternidad. “Pensaba que hasta el amor de mi hija me iba a hacer olvidar un montón de heridas que tenía yo. El amor de un hijo es diferente a otros amores, otras pérdidas. No pude soportar hasta mirarla a los ojos a mi hija. Mi hija está creciendo y yo entiendo todo, me hago cargo, sé lo que está mal y lo que está bien. Y vos me decís: ‘¿por qué no lo solucionás?’. La verdad, no tengo respuesta. No las tengo. Obviamente, me duele”, dijo, a corazón abierto. Y añadió: “No le podés fallar a tu hijo”.

El relato de Centurión es crudo y muestra desesperación y ayuda a gritos. Ojalá @BocaJrsOficial le pueda dar una ayuda. Más allá de los prejuicios que puede haber, Ricky no deja de ser una persona que está sufriendo y necesita una mano. En lo posible haré todo para que lo ayuden. https://t.co/KFZfA9RIqx — Julio Cronopiano (@Cronopio777) September 27, 2022

Además, Centurión contó que empezó a faltar a entrenamientos “de pelotudo grande” y que “antes no lo hacía”. “Si me la pegaba cuando era más chico, no faltaba. Nunca había faltado. Me encanta. Soy el primero que me gusta hacer físico, con pelota. De grande fue el tema”, relató.”Hay veces que me ha pasado, de no dejar ayudarme. Decir ‘yo puedo con todo’. Y hay veces que no se soporta y por un lado explotás. Y dónde exploto yo, saliendo a la noche pegándomela. Ahí tiro todo, por no dejarme ayudar”, agregó el futbolista de 29 años.

Es durísimo lo que está diciendo Ricardo Centurión.



La frase “me cansé de la vida” es de alguien que necesita ayuda urgentemente, hoy Vélez es dueño de su pase y debería acompañarlo en esta situación. — Tomiconcina🎙 (@Tomiconcina1) September 27, 2022

Más allá de todo, Ricardo Centurión dejó en claro que su deseo es volver a pisar un campo de juego. “Me duele saber que llego al fin de semana, no concentro y estoy entrenando solo. La esperanza es lo único que se pierde. Quiero volver a jugar al fútbol. Sé que lo voy a hacer”, sentenció.