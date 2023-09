Fórmula 1: Max Verstappen ganó el GP de Japón y Red Bull selló el título de constructores

Max Verstappen logró la victoria en el Gran Premio de Japón y consiguió un sexto título de constructores para la escudería Red Bull Racing.

El dominador del campeonato mantuvo el liderato desde la pole en salida y se mostró intocable durante toda la carrera hasta cruzar la bandera a cuadros con una ventaja de unos 20 segundos.

Red Bull obtuvo el campeonato de constructores

En estos momentos, Verstappen lidera ahora la clasificación con 177 puntos y puede hacerse con el título de pilotos en el próximo Gran Premio de Qatar. “Ha sido un fin de semana increíble”, dijo el conductor holandés tras salir de su coche.

El podio lo completó la pareja de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que el compañero de Verstappen, Sergio “Checo” Pérez no sumó puntos, debido a que entró en problemas cuando recibió una penalización de cinco segundos por una infracción del coche de seguridad. El mexicano se retiró de la carrera unas vueltas más tarde, diciendo a su equipo que “el coche no se siente bien”. Más tarde volvió a salir, asegurándose de no tener que cumplir su penalización de tiempo en la siguiente carrera. Por su parte, el jefe de Red Bull, Christian Horner, dijo que Pérez “fue golpeado un poco” en la carrera.

Con 180 puntos disponibles en las seis carreras restantes, la ventaja de 177 puntos de Verstappen significa que necesita sumar sólo tres puntos más antes de que termine la temporada para conseguir su tercer título consecutivo.

La próxima carrera, el Gran Premio de Qatar, es la primera de dos fines de semana de sprint consecutivos, lo que significa que un máximo de 34 puntos estará disponible para un piloto que gane el sprint y las carreras del domingo y consiga la vuelta más rápida en el evento principal.

Los resultados del GP de Japón

1. Max VERSTAPPEN - Red Bull

2. Lando NORRIS - McLaren

3. Oscar PIASTRI - McLaren

4. Charles LECLERC - Ferrari

5. Lewis HAMILTON - Mercedes

6. Carlos SAINZ - Ferrari

7. George RUSSELL - Mercedes

8. Fernando ALONSO - Aston Martin

9. Esteban OCÓN - Alpine

10. Pierre GASLY - Alpine

11. Liam LAWSON - AlphaTauri

12. Yuki TSUNODA - AlphaTauri

13. Zhou GUANYU - Alfa Romeo

14. Nico HÜLKENBERG - Haas

15. Kevin MAGNUSSEN - Haas

Alexander ALBON - Williams

Logan SARGEANT - Williams

Lance Stroll - Aston Martin

Sergio PÉREZ - Red Bull

Valtteri BOTTAS - Alfa Romeo

