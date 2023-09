Fórmula 1: Ecclestone dijo que “Verstappen es el mejor piloto de la historia” y encendió la polémica

El expresidente de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone, subrayó hoy que el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, es “el mejor piloto de la historia” e incluso lo ubicó por encima de Lewis Hamilton, su compatriota múltiple campeón con Mercedes. También dejó atrás en la consideración a glorias como Michael Schumacher y al argentino Juan Manuel Fangio.

“Verstappen es el mejor piloto de la historia, eso está claro. Solía decir que era Alain Prost, pero ahora creo que es Max” admitió el veterano dirigente del automovilismo mundial que cumplirá 93 años el próximo 28 de octubre.

En declaraciones al diario británico Daily Mail, Ecclestone subrayó también que “Max está por encima de Hamilton en mi lista. Por supuesto, Lewis también es muy brillante, es un verdadero talento”.

Max Verstappen, de Red Bull, tras ganar el Gran Premio de Holanda, el domingo 27 de agosto de 2023, en Zandvoort.

En cuanto a otros pilotos de la Fórmula 1, el histórico ex director ejecutivo señaló: “George Russell (Mercedes) me gusta. Es un piloto sumamente talentoso. Pero si yo fuera el dueño de un equipo, creo que me fijaría en el australiano Oscar Piastri, de McLaren”, analizó Ecclestone.

Finalmente y en otro orden Ecclestone criticó a Liberty Media la empresa dueña de los derechos de organización de la Fórmula 1.

“Creo que 18 carreras en el calendario son más que suficientes. En mi época programamos 20 y muchas veces pensé que era demasiado, hay que pensar más en los equipos”, comentó el británico.