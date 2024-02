“¿Si me siento menos que el Dibu (Martínez)? No me siento menos que nadie. Después son decisiones y también depende mucho del gusto del entrenador”. La frase, contundente y resonante, corresponde al experimentado arquero argentino Jorge Emanuel Broun. El futbolista, de 37 años y portero titular de Rosario Central -club con el que se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023-, habló en una entrevista con radio La Red de su presente, de su trayectoria -que comenzó en 2006- y de su gran momento en el equipo canalla.

“Estar en la Selección sería un privilegio. La verdad que hoy por hoy lo veo lejano por muchas cuestiones, pero yo confío mucho en mis condiciones”, manifestó “Fatura”, como lo conocen popularmente al arquero, quien ha jugado durante gran parte de su carrera en el fútbol argentino -pasó por Chile entre 2013 y 2014, y por el fútbol búlgaro entre 2017 y 2020-.

“Fatura” Broun, el arquero que se animó a desafiar al “Dibu” Martínez y va por un récord en el fútbol argentino. Foto: Archivo

“Si llega la oportunidad, obvio que uno la acepta. Fe me tengo. Sería un sueño”, cerró Broun, quien aclaró que sabe que hoy el arco argentino tiene dueño y que es uno de los mejores porteros del mundo.

Las declaraciones dieron que hablar, ¡y mucho! Porque no faltaron las bromas, los memes y las comparaciones en las redes sociales, más teniendo en cuenta que Emiliano Martínez (“El Dibu”) atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos, siendo héroe en la consagración argentina en la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022, y también en el Aston Villa inglés. Incluso, en la Copa América que Argentina ganó en Brasil en 2021, el “Dibu” también tuvo un rol protagónico, sobre todo en la definición por penales contra Colombia y en semifinales.

Pero, por fuera de estas declaraciones que se replicaron en todos los medios y en las redes sociales, “Fatura” Broun se ha posicionado en la actualidad como uno de los mejores arqueros en actividad del fútbol argentino. Por lo que este particular pedido de una oportunidad con la celeste y blanca no resulta del todo descabellada, al menos para quienes siguen al actual arquero de Rosario Central y al fútbol argentino.

En la mencionada Copa de la Liga 2023, por ejemplo, Broun fue uno de los tres jugadores de Central que disputó todos los partidos (17). En total le convirtieron 12 goles, y “Fatura” fue clave en los partidos de Cuarto de Final y de Semifinal en que el equipo rosarino derrotó por penales a Racing y a River Plate, respectivamente. En esos dos partidos, atajó 5 penales, 4 de ellos de manera consecutiva (el último de la serie contra Racing y los tres que patearon los jugadores de River en la definición de la semifinal). Esto le valió ser elegido como el mejor jugador de toda la copa el año pasado.

“Fatura” Broun, el arquero que se animó a desafiar al “Dibu” Martínez y va por un récord en el fútbol argentino. Foto: Archivo

En el partido contra Huracán, que se jugará esta tarde, jueves 29 de febrero de 2024, por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional 2024, Jorge Broun llegará a su partido 200 debajo de los tres palos del arco de Rosario Central. “Fatura”, ya es, por lejos, el arquero más longevo en vestir la camiseta canalla. Este récord lo alcanzó el 15 de septiembre del año pasado, frente a Colón y cuando disputó el partido con 37 años, 3 meses y 20 días, por lo que ostenta este récord (y sigue sumando partidos).

LA TRAYECTORIA DE “FATU” BROUN

Hace poco menos de 18 años, también en un partido de Rosario Central y en el que el equipo canalla perdió 2 a 0 contra Banfield de visitante, Jorge Emanuel Broun hacía su debut profesional en el fútbol, con el 3 en su espalda (dato por demás llamativo) y siendo el cuarto arquero del equipo por entonces. Fue el 9 de abril de 2006.

Pero su firma en una planilla profesional había aparecido por primera vez 8 meses antes, en agosto de 2005 y en un partido histórico para la gente de Central. Aquella noche, “Fatura” Broun estuvo en el banco de suplentes durante el partido por octavos de final de la Copa Sudamericana en que los auriazules vencieron en el clásico de la ciudad a Newell’s Old Boys 1 a 0 en el gigante de Arroyito. El arquero titular era, por entonces, Juan Marcelo Ojeda.

Desde su debut profesional contra Banfield, Broun lleva jugados 391 partidos (el de hoy será el 392 y el 200 en el equipo rosarino, contando aquellos en los que estuvo en el banco también). A lo largo de todos los partidos que jugó, Broun recibió 408 goles, mientras que terminó con la valla invicta en 136.

Fatura Broun

Puntualmente en Central y con él en la cancha, el equipo ganó 74 partidos, empató 56 y perdió 69, todos en partidos donde fue titular. En esos partidos recibió 221 goles, mientras que mantuvo el arco en cero en 60 partidos.

Su primer ciclo en el equipo rosarino se extendió durante 10 años (entre 2006 y 2016), e incluyó préstamos a Deportes Antofagasta (Chile) y a Colón de Santa Fe, entre 2013 y 2015-.

En noviembre de 2009, en un partido contra Atlético Tucumán, Broun sufrió una rotura de ligamentos cruzados, lo que lo dejó fuera de actividad durante 6 meses. La lesión le impidió jugar el Clausura 2010, torneo en que el irregular andar de Central lo condenó a jugar, primer la Promoción, y luego descender a la, por entonces, Primera B Nacional.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

En la temporada 2013 - 2014, siendo jugador de Central, “Fatura” Broun pasó a préstamo a Deportes Antofagasta, de Chile. En el país trasandino disputó 32 partidos, recibió 38 goles y terminó con 8 vallas invictas. En la temporada 2014 - 2015 regresó al fútbol argentino, para atajar en Colón de Santa Fe.

En aquella primera temporada en el Sabalero, el equipo estaba en la segunda categoría y “Fatu” se consagró en el arco, jugando 22 partidos, recibiendo solo 15 goles y culminando con 13 partidos sin recibir goles. Tras ese primer torneo, en que Colón regresó a la categoría máxima del fútbol argentino. Jorge Broun se convirtió en jugador de Colón (también estaba a préstamo desde Central, al comienzo).

Entre 2015 y 2017, Broun fue el arquero titular de Colón. Y allí le llegó su momento de mayor crecimiento. En total, en el equipo santafesino -entre segunda y primera división- disputó 101 partidos, recibió 106 goles y mantuvo el arco en cero durante 37 partidos. A raíz de estas actuaciones, Broun encontró su chance de jugar en Europa.

Jorge "Fatura" Broun. (Foto: Web)

Entre 2017 y 2020, el actual arquero de Central jugó en el Ludogorest de Bulgaria, equipo de primera división de ese fútbol, donde ganó dos campeonatos de liga y una Supercopa de Bulgaria. El 40 encuentros disputados, recibió 28 goles y mantuvo la valla invicta en 20 partidos.

LA VUELTA DE “FATURA” BROUN A ARGENTINA

En la temporada 2019, Jorge Broun regresó a Argentina. Fue para jugar en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde solo jugó 19 partidos, recibió 15 goles en contra y no le anotaron en 10 partidos. En 2021, Broun volvió a su lugar en el mundo, Rosario Central, donde es el actual arquero titular e indiscutible.

En un fútbol actual donde hay jugadores que coleccionan camisetas vestidas como quien junta figuritas, resulta llamativo que el arquero Jorge “Fatura” Broun haya pasado solamente por solo 5 equipos (3 de Argentina y 2 del extranjero) en casi 18 años de carrera profesional.

POR QUÉ LE DICEN “FATURA” AL ARQUERO BROUN

La palabra “Fatura”, como tal, no existe. Más bien, parece una deformación de “Factura”, y que bien puede utilizarse para referirse a un recibo o comprobante oficial de compra-venta, o para un panificado dulce que se consume para acompañar un desayuno o merienda.

Jorge Broun salió campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023 con Rosario Central.

En cuanto al origen de “Fatura” como apodo del arquero Jorge Broun, quien se animó a “desafiar” al “Dibu” Martínez y soñar con llegar a la Selección Argentina de Fútbol, tiene que ver precisamente con los panificados.

Y es que Jorge Broun heredó el apodo de su padre, quien trabajaba como camionero de una fábrica de helados y quien también repartía pan y facturas. De allí el apodo de “Fatura” –o “Fatu”, a secas-, teniendo en cuenta que es la deformación de la palabra y la manera en que mucha gente se refiere a este alimento.

Seguí leyendo