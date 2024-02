No se puede creer: la ex esposa de Exequiel Palacios le vendió su medalla y camiseta de campeón del mundo

La relación entre el campeón del mundo Exequiel Palacios y su expareja Yésica Frías se lleva todas las miradas este jueves.

Desde su separación en 2023, la exesposa del futbolista reveló una disputa económica debido a una deuda por un departamento en el partido de Tigre.

Frías acusa a Palacios de no proporcionarle el dinero necesario para sus gastos y el mantenimiento de su hogar. “El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no”, declaró Frías en una entrevista.

Yésica Frías y Exequiel Palacios. Foto Captura: Instagram/@jesifrias_

Ante esta situación, la influencer tomó una decisión drástica: vender todas las reliquias de Qatar 2022 pertenecientes al jugador para saldar sus deudas.

“Voy a vender todas las camisetas y la medalla de campeón del mundo para pagar el departamento. La voy a rematar para pagar mi casa”, afirmó Frías, quien además expresó su deseo de que Palacios firme el divorcio y cumpla con sus responsabilidades.

“Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, añadió.

Después de esta amenaza, Frías cumplió con su palabra y vendió las reliquias de Palacios. Publicó una imagen en redes sociales posando junto a un hombre identificado como Fede, el comprador de la primera camiseta del futbolista y su medalla de campeón.

La ex de Exequiel Palacios le vendió la camiseta de campeón del mundo

“El comprador de la primera camiseta, una cuota menos”, escribió Frías en su publicación, dejando claro su determinación de vender todo lo necesario para solventar sus problemas financieros.

La ex de Exequiel Palacios le vendió la medalla de campeón del mundo

Yésica Frías contó que toma medicación por depresión y ansiedad

Sin embargo, la disputa entre Frías y Palacios parece lejos de resolverse. Frías advirtió que si habla sobre detalles íntimos de su relación y de la Selección, no sería conveniente para Palacios.

Además, lamentó no haber podido desarrollar plenamente su vida personal mientras estuvo casada con el futbolista.

“Yo también estuve trabajando cuatro años al lado de él. Yo no pido que me mantenga. Pido que, por respeto a la mujer con la que se casó y a la que fue la mamá de su bebé no nacido, por lo menos terminemos como corresponde”, expresó Frías.

Yésica Frías habló en su momento de su relación con Exequiel Palacios en Intrusos. (Captura)

Mientras tanto, la influencer sigue firme en su determinación de saldar sus deudas, aunque su situación emocional se ve afectada por la depresión y la ansiedad.

“Estoy medicada por depresión y ansiedad, tomo pastillas para dormir porque no puedo dormir más de tres horas. Cuando me pasó lo de mi bebé, quedé muy mal. Lo pude sanar, pero es un tema que duele”, confesó Frías.